Estudiantes de Amuyen volvieron a sus actividades en la panadería

Las reconocidas panificaciones creadas por los propios estudiantes del Centro Integrador Amuyen ayer volvieron a fabricarse en las instalaciones que funcionan en la calle Sargento Baigorria 233. También retomaron los talleres de danzas y expresión corporal que dictan en la institución luego de que el Comité de Crisis publicó los protocolos preventivos para coronavirus para que las personas con discapacidad puedan retomar las actividades presenciales. Como todas, habían sido suspendidas en marzo del año pasado.

"Podemos afirmar que somos la primera provincia que tiene estas medidas para que nuestros asistentes puedan volver al edificio. Estamos muy agradecidos por eso ya que consideramos que la socialización de nuestros jóvenes es fundamental para su desarrollo", contó Ramón Bustos, director del establecimiento.

El centro está categorizado dentro de los talleres protegidos y desde el inicio de la pandemia no se habían consensuado normas para realizar las tareas. "El 20 de marzo de 2020 cerramos las puertas, los chicos tuvieron clases virtuales en las distintas plataformas y este año teníamos la esperanza de volver a vernos. Tardamos porque el 14 de abril, Pablo Garcés, jefe del Subprograma Promoción y Protección a las personas con Discapacidad de San Luis, nos notificó que ya estaban los protocolos listos: la sanitización de calzados, manos y mochilas, uso de tapabocas obligatorio y el distanciamiento, pero debido a la cantidad de contagios de COVID-19 decidimos postergarlo unos días y ayer volvimos", dijo.

Como la presencialidad es optativa aún no pueden definir con exactitud cuántos concurrentes tendrán. "Por ejemplo en lo que es el taller de panificación y masitería teníamos un número de diez o doce chicos, entonces los dividimos en burbujas de cuatro o cinco integrantes. Algunos padres decidieron que sus hijos regresen y otros optaron por la virtualidad. Entonces hasta el viernes haremos un relevamiento para saber en concreto la cantidad de alumnos que vendrán", agregó.

Producción. Venden la producción en los distintos barrios e instituciones.

El director también explicó que el reencuentro entre los compañeros y con los docentes fue emotivo ya que se mostraron muy alegres y los pocos asistentes estuvieron muy entusiasmados por tener las manos en la masa. "Principalmente hacemos hincapié en contenidos relacionados al automovimiento, durante todo este tiempo estuvimos trabajando de esta manera, subiendo tareas, videos, recetas para que los chicos no pierdan la costumbre y no retrasen su evolución. Pero nos encontramos con que algunos no recordaban cómo era la preparación de los panificados, cuáles eran los ingredientes y la cantidad de cada uno. Otros sí, entonces con un grupo estamos empezando de cero digamos", afirmó.

Los estudiantes del centro integrador están divididos en dos turnos: por la mañana asisten de 9 a 12:30 y por la tarde de 13:30 a las 17. "En esa hora de diferencia limpiamos y desinfectamos todas las salas para cumplir con las normativas", finalizó.