Santiago Turri comenzó un nuevo desafío en Colombia

Santiago Turri, de 33 años, está listo para cumplir otro desafío laboral en el extranjero. El entrenador de básquetbol villamercedino, quien en noviembre se despidió del equipo mexicano Abejas, encarará un nuevo ciclo profesional en Colombia, en donde se desempeñará como asistente del técnico cartagenero Tomás Díaz en Titanes de Barranquilla. Será la cuarta experiencia internacional, luego de haber estado dos temporadas en suelo azteca (una en Santos de San Luis Potosí y otra con Abejas de Guanajuato) y una en Deportes Castro de Chile.

Santiago, surgido basquetbolísticamente en el club Alberdi y que inició la carrera en Banda Norte de Río Cuarto, Córdoba, ya se encuentra en la ciudad de Barranquilla. Se sumó al grupo de trabajo la pasada semana con la intención de seguir adquiriendo conocimientos y poder colaborar en un equipo aceitado que está acostumbrado a ser protagonista y festejar títulos en la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia.

El debut de Titanes y de Turri será hoy frente a Cafeteros como visitante. Y en la previa del duelo que marcará el comienzo de una nueva aventura, el villamercedino dialogó con El Diario de la República, haciendo visibles las ganas de formar parte del proyecto y de alcanzar las metas personales y las de un equipo que tiene en mente acceder a los playoffs.

—¿Hace cuánto que venías barajando esta posibilidad?

—La verdad es que se dio de un día para el otro gracias a un entrenador que conocí en mi primera experiencia en México, hace tres años atrás. Él me llamó diciéndome que tenía una propuesta de trabajo en Colombia, que el técnico de Titanes necesitaba asistente y que había pensado en mí y me recomendó. Primero lo analicé con mi familia; la propuesta me gustó y no había mucho que pensar. Es un desafío más que importante; el equipo ha jugado Liga de las Américas y está el argentino Selem Safar. Tomé la oportunidad, dije que sí. Firmé un miércoles —14 de abril— contrato, me enviaron los pasajes y la semana pasada viajé hacia acá con Selem.

—¿Qué sabías del plantel?

—Sabía que contaba con la presencia de Safar, de Juan Tello, un colombiano que estaba jugando en la ACB de España, y que es el tricampeón de la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia. Por una de esas coincidencias de la vida estaba trabajando en el país Fernando Rivero (ex DT argentino de Team Cali, con quien Santiago trabajó anteriormente en Hindú y Comunicaciones de Corrientes) y por él seguí mucho la Liga. Me contó que el equipo es sumamente competitivo con ambiciones grandes, ya que la idea es repetir en este torneo el campeonato.

—¿Y de la Liga de Colombia?

—El básquetbol colombiano viene creciendo en cuanto a organización, y en lo deportivo se refuerza con varios extranjeros de trayectoria. Por una cuestión de calendario, este año ha tenido la posibilidad de elegir buenos refuerzos foráneos. Se han acercado a la Liga muchos sponsors y eso ayudó al desarrollo. Tuvieron una primera edición de burbuja muy buena y en esta temporada habrá dos torneos: uno Apertura, que se corta por la Copa América de fútbol, y retoma con el Clausura.

—¿Cuál es el objetivo del equipo?

—Simplemente mantener el nivel, repetir el campeonato. Sumamos buenos refuerzos: Néstor Oglivie, de Panamá, Jonathan Rodríguez, jugador de la Selección de Puerto Rico, y Guillermo Díaz, un ex NBA con paso por San Lorenzo. Después tiene una buena base de jugadores nacionales que hacen que el equipo sea uno de los más fuertes de la competencia.

—¿Y el objetivo personal?

—Acoplarme al equipo lo más rápido posible. Conocer al detalle a la Liga y al entrenador, que por suerte es la segunda vez que me toca trabajar con alguien que pertenece a un seleccionado nacional (Díaz es asistente en la Selección de Colombia) y eso es un adicional valioso. Tratar de desarrollar mi trabajo lo mejor posible, contribuir para que se cumplan los objetivos del equipo. Venimos aprovechando al máximo estos días de entrenamiento con rutinas con doble turno, para llegar de una manera aceitada al inicio; sabiendo que con el correr del torneo vamos a ir buscando mejoras para acceder a los playoffs.

—¿La idea era volver a irte afuera o dirigir en Argentina?

—Al tener experiencia en el extranjero y al estar todo atado a la COVID-19 y al formato nuevo que se está jugando, de temporadas cortas en modo burbujas, yo ya en mi regreso de México sabía que iba a contramano de las competencias en Argentina. Cuando regresé no tuve oportunidades concretas de trabajar en la Liga Argentina y en la Liga Nacional ya estaba el campeonato más de la mitad jugado, así que era difícil tener lugar. Pero mi idea siempre fue tener experiencia en el extranjero. Primero por una situación económica y segundo también buscaba algunas propuestas con equipos que tuvieran pretensiones altas. Por suerte salió esto de Colombia, que es un país y una Liga nueva para mí. Todo en la balanza se inclina hacia el lado positivo.

—Cuando finalice el campeonato, ¿seguís la carrera en Argentina?

—Por suerte esta es una liga corta. O sea que en receso de Argentina estaría terminando acá y una vez de regreso en Argentina se evaluará para adelante. Pero todavía falta y estoy abocado a lo que va a ser este torneo Apertura en el básquetbol colombiano. Más adelante se verá si se puede tener alguna posibilidad en la Liga Nacional de Argentina o regresar a México, que no deja de ser una buena plaza para trabajar. Siempre cuando voy a algún lugar trato de dejar las puertas abiertas. Los entrenadores argentinos somos bien vistos en todo el mundo y siempre es importante dejar una buena imagen. Después, que el futuro decida.

—¿Hablaste con el DT? ¿Qué te pidió concretamente?

—Antes de viajar mantuvimos una charla telefónica. Me contó el proyecto y lo que él consideraba que el equipo necesitaba para poder mejorar, en cuanto al tema de scouting, análisis de video y trabajo en cancha. Una vez que llegué acá tuvimos una reunión y me pidió en líneas generales lo que piden casi todos los entrenadores. Me dio la posibilidad de tener mucha participación en cancha en los entrenamientos y la estoy aprovechando, llevando sobre todo el lado defensivo del equipo. Estoy disfrutando y colaborando en eso. Después me pidió que por mi conocimiento en el exterior y en Argentina sume toda la información que crea útil. De a poco nos vamos conociendo y al estar en formato burbuja estamos en el mismo hotel. Tenemos una relación diaria y fluida, está abierto a escuchar y me deja opinar. Como en todo trabajo, hay roles que respetar y la decisión final la toma el entrenador en jefe.