Condenan a 12 años de prisión a un exsacerdote catamarqueño por abusar de una menor

La Justicia de Catamarca condenó por primera vez en la historia de la provincia a un exsacerdote católico a la pena de 12 años de prisión por el delito de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por la condición de ser representante de un culto religioso" en perjuicio de una adolescente de 16 años, ocurrido en 2016. Juan de Dios Gutiérrez conoció la sentencia en una Casa Parroquial, donde se encuentra aislado por ser positivo para coronavirus.



Luego de seis días de debate realizados de manera virtual, el histórico veredicto fue dado a conocer este viernes por el tribunal de la Cámara Penal de Tercera Nominación de Catamarca, integrado por los jueces Patricia Raquel Olmi, César Marcelo Soria y Jorge Rolando Palacio.



Según fuentes del tribunal, "la pena se efectivizará una vez que se encuentre firme la presente sentencia”, por lo que Gutiérrez permanecerá en libertad hasta ese momento.



Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal, Miguel Mauvecín, había solicitado la condena de 15 años de prisión para Gutiérrez a quien calificó de “depredador sexual”, mientras que querella había solicitado al tribunal veinte años de prisión efectiva.



“Estamos conformes, queríamos que se condene, que se realice el juicio, que se lleve a cabo el debate que nos ha costado hasta la salud, lograr esto para nosotros es muchísimo. Es por lo que veníamos luchando hace 6 años y lo acabamos de concretar, de ver, de escuchar”, dijo la madre de la víctima.



En esta línea, la mujer, quien forma parte de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos destacó el trabajo del tribunal de la Cámara Penal 3. “Es algo histórico para Justicia de Catamarca. Hoy recibimos sentencia todos juntos con mi familia. Ha sido emocionante; hubo muchos sentimientos encontrados”, expresó.



“Hoy puedo decir que sí, que hoy la tengo a mi hija de vuelta. Ella, al escuchar la sentencia, supo que se hizo justicia. Tiene muchas ganas de vivir. Hoy la tengo conmigo para siempre”, sostuvo.



Por su parte, la abogada de la querella, Silvia Barrientos, señaló: “Por suerte tenemos la condena que se merecía. Esto significa mucho no solo para la familia, sino también para todas las otras víctimas de abusos eclesiásticos y de abuso en general”.



La letrada destacó el trabajo realizado por el fiscal de la causa, Miguel Mauvecín. “Muy bien los alegatos del señor fiscal. Ha merituado no solo el agravante de ser ministro de un culto, sino también el extremo de vulnerabilidad de la víctima tildándolo de depredador sexual. Era un depredador un lobo con piel de cordero”, dijo Barrientos.



Según se pudo constatar durante el debate, el hecho por el que fue condenado Gutiérrez ocurrió en el 2015, cuando el exsacerdote dirigía un movimiento juvenil cristiano en la ciudad de Belén, al que la víctima había ingresó un año antes y, luego de un tiempo, el sacerdote habría manipulado a la adolescente para entablar una relación de índole sexual con él y no le permitía hablar con nadie, ni confesarse para no ser descubierto.



En Catamarca existen otras dos causas contra sacerdotes acusados de abuso: el caso del cura Renato Rasguido, que fue denunciado e imputado en el 2014 por cuatro hechos de abuso sexual ocurridos entre 2012 y 2013.



La otra es la del cura Moisés Pachado, quien está acusado de dos hechos de abuso sexual ocurridos entre 1997 y 2000 en Belén y por el cual la Cámara de Apelaciones rechazó en noviembre de 2020 un planteo de prescripción de la defensa.





