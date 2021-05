Las mujeres, cada día más protagonistas frente al volante

En el mundo de la conducción vehicular las mujeres están demostrando cada vez más protagonismo. Muchas de ellas aseguran que es "una cuestión de independencia", otras dicen que lo hacen "por comodidad" y algunas simplemente por "autosuperación", como encarar algo que tenían pendiente. En los últimos meses las emisiones de carnets de conducir en la provincia de San Luis han aumentado considerablemente por parte de ellas, como así también su concurrencia a las clases de manejo.

Superación. Ese fue el motivo que llevó a Martina Quiroga, de 38 años, a tomar instrucciones de manejo ante la adversidad del pánico frente al volante. “Durante años me privé de tratar el tema, pero sentí que era una necesidad demostrar que puedo. A quienes no se animen sugiero que lo hablen con algún psicólogo y se instruyan con escuelas oficiales”, expresó.

El Diario realizó un relevamiento en las escuelas de manejo de la provincia y dan cuenta que de cada diez personas que asisten, siete son mujeres. “Lo que prefiere la mayoría de las alumnas es ser instruidas por otra mujer. El rango de edad que prefiere capacitarse varía entre los 30 y los 50 años, muchas veces nos comentan que es una forma de conseguir comodidad a la hora del traslado, o porque el marido o la gente de su entorno no tiene la paciencia adecuada”, contó Roxana Lucero, instructora de manejo. Para Roxana, una frase que está presente por parte de las alumnas desde su inicio como profesora ha sido "no me tienen paciencia". “Siempre sugiero que es importantísimo recurrir a una escuela de manejo, este aprendizaje tan importante se lleva para toda vida”, aseveró.

Actualmente un curso avanzado de manejo ronda los $8.000, las seis clases. Los organismos de instrucción aseguran que debido a la situación sanitaria y la crisis, la concurrencia en los últimos tres meses disminuyó, pero siempre tienen como partícipe a la rama femenina.

“Prácticamente el 90% de nuestros alumnos son mujeres. Se da en varias situaciones que las chicas realizan cursos personalizados de estacionamiento nada más. La mediana edad es la que predomina, pero también hemos visto que las jóvenes se acercan incentivadas por sus padres”, aseguró Sebastián, propietario de una escuela de manejo.

La inscripción de las trabajadoras del volante va en alza: en la ciudad de San Luis, el padrón de taxistas está compuesto en aproximadamente un 10% por mujeres, según detalló el presidente de la Asociación de Titulares de Taxi, Jorge Fernández, y aseguró que el número ronda las 50 mujeres en el rubro. Además agregó que se ha incrementado considerablemente la participación femenina en los últimos meses.

“Somos bastantes actualmente las taxistas en la capital que trabajamos a la par y de la misma manera que los colegas masculinos. Noto que últimamente se han animado más las chicas a manejar taxis, también estas épocas de integración han sido importantes, no digo que se nos discriminaba todo el tiempo, pero hubo situaciones con colegas que por ahí te incomodaban, actualmente se ha generalizado todo y eso te permite trabajar de una forma distinta en lo anímico”, contó Analía, taxista desde hace quince años.

El encargado del área en la que realizan los carnets de conducir en Villa Mercedes, Facundo Fernández, informó que semanalmente el Municipio emite alrededor de 800 carnets y la cifra que sobresale es la de las mujeres. “De los que estamos entregando últimamente, el 70% es para mujeres, notamos también un gran número de quienes lo tramitan por primera vez”, detalló el funcionario.

El oficial principal José Luis Muñoz, del área de Accidentología Vial de la Policía de la Provincia, detalló que, en la ciudad capital, el número de las mujeres que son partícipes en siniestros viales es menor que el de hombres, repartiéndose en un 45/55 respectivamente la culpabilidad, en porcentaje. También informó que la gran cantidad de sucesos en los que intervienen ellas se da a raíz de caídas en motocicletas.

En el ámbito nacional, las mujeres representan el 27% de las licencias de manejo, y en cuanto a carnets profesionales, la cifra es ampliamente inferior, tratándose del 0,37%.