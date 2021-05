Acusan a Fujimori de violar los derechos humanos con las esterilizaciones forzadas

La Fiscalía de Perú sostuvo este miércoles que las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo durante el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori constituyen violaciones de los derechos humanos y reclamó justicia para las más de 1.300 víctimas.



El fiscal a cargo, Pablo Espinoza, dijo que el caso no prescribió, como sostiene la defensa de Fujimori, y reiteró que la Justicia peruana debe abrir una investigación al respecto.

Además de Fujimori, se acusa a los exministros Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga por delitos de lesiones graves seguido de muerte contra cinco mujeres y lesiones graves contra 1.300 personas.



Los cuatro están acusados de forzar a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres a someterse a procesos de esterilización a través de un plan del Gobierno para reducir la natalidad de las regiones rurales y de las comunidades indígenas del país.



En una audiencia de sustentación de cargos por el caso, Espinoza reiteró que no se puede negar a las más de 1.300 víctimas de este caso el derecho a la justicia, a ser escuchadas y a que se sancione a los responsables.



Asimismo, Espinoza rechazó otro argumento de la defensa del expresidente, que sostiene que Fujimori no tendría responsabilidad como "autor mediato" de las esterilizaciones e hizo hincapié en que el derecho a la verdad y a la justicia debe prevalecer.



"No nos puede decir que el denunciado no tuvo participación cuando vemos cómo se le informaba" lo que ocurría, insistió.



Unas 2.073 mujeres denunciaron ante grupos locales e internacionales de defensa de los derechos humanos que se les ligaron las trompas sin su conocimiento o consentimiento, y al menos 18 murieron como resultado de la cirugía.



Actualmente Fujimori está cumpliendo una condena de 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en donde, amparándose en una supuesta operación antiterrorista, los militares asesinaron a una veintena de personas.

