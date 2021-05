El puntano que brilla en el líder de la Primera Nacional

Lejos de Arizona y de su familia, pero más cerca de todos sus sueños, Santiago Solari vive un presente inmensamente feliz afianzándose poco a poco a Atlanta, a la idea de su entrenador Walter Erviti y a la Primera Nacional, un torneo nuevo para él, pero al que se lo ve cada vez más adaptado.

El delantero puntano llegó al “Bohemio” en febrero de este año y ya suma una gran cantidad de minutos como titular en el conjunto que es puntero en la durísima Zona A del torneo; y en estos días de parate ordenados por el gobierno nacional por la segunda ola de contagios por la pandemia de coronavirus sigue trabajando de manera individual para no dar ni un centímetro de ventaja a sus competidores en el puesto.

“Estoy muy feliz con el presente que me toca vivir. Desde que llegué al club los dirigentes, mis nuevos compañeros y el cuerpo técnico me hicieron sentir parte del grupo y creo que esa fue la clave, porque a la semana de entrenar ya tuve mis primeros minutos oficiales y eso me hizo sentir muy cómodo”, describió Solari.

Por poco y se tienen que pellizcar entre ellos en el plantel al ver que Atlanta manda en el mismo grupo donde se encuentran Belgrano de Córdoba, Chacarita, Nueva Chicago, Tigre, Quilmes y San Martín de Tucumán, solo por nombrar a algunos equipos.

“Cuando vimos el fixture lo primero que se nos vino a la mente era que estábamos en la zona más difícil de las dos: todos los nombres están acá. Pero es muy lindo jugar contra esos equipos porque es otra la exposición y el roce”, analizó “Maluma”.

Nueve partidos son los que jugó Santiago Solari en Atlanta de manera oficial. Se perdió uno solo por una lesión. Convirtió un gol en la victoria como visitante ante Gimnasia de Mendoza, otro de los equipos que está en la parte alta de la tabla.

El delantero que supo brillar en Juventud por su velocidad por las bandas y su sacrificio en el retroceso es hoy dirigido por Walter Erviti, un legendario jugador que vistió las camisetas de Boca, Independiente y San Lorenzo, entre otros. Y Santiago logró una buena relación con el DT.

“Hablo mucho con Walter, siempre me habla mucho, siempre me muestra videos de los partidos que juego para descubrir y corregir errores sobre todo, porque cada uno sabe lo que hace bien. La verdad es que es de mucha ayuda para el jugador”, comentó el delantero.

El delantero pertenece a Juventud y está a préstamo con una opción de compra que ronda los 9 millones de pesos por el cincuenta por ciento del pase.

Con el equipo puntero, con 22 puntos sobre 30 posibles, invicto con 6 victorias y 4 empates, parar no estaba en los planes ni de “Maluma”, ni de ningún “bohemio”, pero era una razón de fuerza mayor. “Seguro que nos hace mal el parate, pero ahora tenemos que cuidarnos cada uno en el grupo de manera individual, evitar exponernos al virus para que todos lleguemos sanos a la hora de volver para que todo se haga más fácil”, sentenció.

Con respecto a las posibilidades del equipo en este torneo, el extremo del sur de la provincia es optimista: "Siento que estamos demostrando que podemos pelear bien arriba. Hemos jugado con muchos de los grandes de la categoría en estas 10 fechas y si seguimos de esta manera vamos a estar arriba", cerró Solari.

Redacción / NTV