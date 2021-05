“Nos duele a todes”, un ciclo que habla de las violencias

Una pancarta armada con cartón, el pañuelo verde de la campaña por el aborto legal anudado en la mochila, barbijo para prevenir y los puños en alto en busca de la conquista acompañan a las y los miles de jóvenes que en cada marcha contra la violencia de género luchan para que se erradique en toda la provincia, país y Latinoamérica. Luego de las concentraciones, cada una parte de regreso a su hogar en busca de refugio, movilizadas por los sucesos que vivieron horas antes. Muchas siguen con la lucha en cada espacio que recorren e interpelan a sus familias, sus grupos de amigos y la universidad, el lugar que los acoge y los forma como futuros profesionales con perspectiva de género.

Ocho de esos jóvenes que salen a la calle a compartir su grito de justicia pertenecen al cuarto año de la Licenciatura en Comunicación Social que se dicta en la Universidad Nacional de San Luis. Junto a sus docentes de la asignatura “Producción y realización radiofónica”, Verónica Longo y María Julieta González, decidieron ir un poco más allá y crearon “Nos duele a todes”, un ciclo de cinco podcasts que informan, difunden y concientizan sobre los diferentes tipos de violencias que viven a diario mujeres y disidencias.

Pero el proyecto no solo quedó en manos de estudiantes y docentes. Los cinco videos se podrán escuchar a partir de este lunes en la página web de El Diario de la República y además se encuentran en Youtube en el canal de “Portal Saber”, la plataforma de capacitación digital destinada a las y los beneficiarios del Plan de Inclusión Social.

A partir de un convenio que firmó la UNSL con la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, los microprogramas fueron difundidos por diferentes medios y además forman parte de las capacitaciones que realizan semana a semana los beneficiarios del Plan de Inclusión. Este tratado logró no solo que interpele a diferentes oyentes y se interioricen con los distintos tipos de violencia, sino que también fue un gran impulso para las y los futuros profesionales que, cada vez más cerca de recibir su título universitario, logran concientizar a la sociedad desde su lugar de estudiantes.

“Nos duele a todes” representa un dolor existente que es la violencia manifestada de distintas formas e invita a sentirse incómodo con ese dolor. “Es una propuesta radiofónica para que desde el dolor se pueda concientizar y prevenir la violencia a las mujeres y disidencias en la sociedad”, explicó Verónica, docente responsable de la materia.

Quienes participaron de este proyecto fueron: Milagros Amieva y Gabriel Birman como productores generales; Milagros Rosales y Sol Martínez como productoras; Nicolás Sánchez y Rocío Arce en el guion; Karen Maurer y Julieta Bertolino como locutoras y Santiago Godoy en la parte de edición y gráfica.

Las violencias que abordaron en los cinco microprogramas fueron: violencia obstétrica, mediática, institucional y acoso callejero. “Cada capítulo cuenta con diferentes voces de profesionales, colegas y gente interiorizada en cada temática que brindaron su propia perspectiva y aportaron su punto de vista”, agregó la profesora.

Verónica explicó que los y las estudiantes tuvieron que pasar por diferentes procesos para llegar hasta el producto final y que para todos y todas fue un “desafío sumamente importante y que supieron afrontar con total responsabilidad”.

“Lo primero que tuvieron que enfrentar fue estudiar en el contexto de pandemia. No es lo mismo plantear un proyecto como este en el aula mirándose a los ojos que hacerlo desde la virtualidad”, contó. El segundo, fue producir para la radio. “Tuvieron que utilizar diversas herramientas para que el proceso de grabación y edición sea realmente interesante. Por último, dar cuenta de la actualidad que nos atraviesa como mujeres y disidencias y el perfilar el tema para que quede no solo interesante, sino también para cumplir con el desafío de que nos escuchen”, agregó la docente.

Verónica afirmó que vio a sus alumnos y alumnas claramente interesados y enfocados en el tema. “Además los entusiasmó el saber que desde la secretaría nos ayudarían con el aporte de datos y el acompañamiento en diferentes contenidos que necesitábamos para completar el proyecto. Al instante mostraron sus ganas de ayudarlos y en el momento de firmar el convenio sentimos que esto iba más allá que las cuatro paredes del aula”, expresó Longo, que está a cargo de la asignatura desde 2008.

De parte de los y las estudiantes que participaron de “Nos duele a todes”, Milagros Rosales agregó que “la experiencia fue todo un desafío que supimos sostener y concluir de manera colectiva. Este proyecto nos abrió las puertas al campo profesional y nos dio el primer pantallazo de lo que será nuestro trabajo en el futuro”.

Uno de los tantos retos que contó la alumna, y que se toparon en el camino, fue incluir a los compañeros varones en un tema que interpela a las mujeres y disidencias. “Muchos de ellos no se creían capaces de producir un proyecto como este, sentían que no era su tema y que no era su lugar. Junto con mis compañeras, sentimos que ese era el primer obstáculo que teníamos que vencer y lograr convencerlos de que esta temática nos atraviesa a todos y todas, no solo como futuros profesionales, sino también como ciudadanes que buscan que se erradique por completo”, agregó Milagros, que junto a los demás estudiantes comenzó a cursar el último año de la carrera.

La alegría y el saber que el ciclo de entrevistas no quedaría solo en la presentación para aprobar la materia fueron inmensos para el alumnado. “Saber que nos escuchan desde diferentes lugares y lograr concientizar sobre un tema súper importante nos excedió por completo y es algo que no imaginábamos cuando comenzamos a proyectar la idea en un principio”, contó Rosales, quien agregó que, para el proyecto, pensaron cruzar las fronteras de San Luis y conseguir voces de todo el país.

“Las entrevistas costaron un poco concretarlas, pero las redes sociales y las herramientas que surgieron en la virtualidad nos ayudaron para traspasar la provincia y contar con voces no solo del país, sino también de Chile”, explicó la alumna. El ciclo de microprogramas cuenta con testimonios de Daniela Poblete, del Observatorio Contra el Acoso, la abogada Yamile Alume y la médica Stella Maris Manzano.