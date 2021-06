Alumnos y profes de una generativa alzan sus voces por el planeta

Todas las semanas, los micrófonos se abren en la Escuela Generativa Ambiental (GEA) y se enciende una cruzada más por el medioambiente. Este año, el establecimiento pudo concretar un viejo anhelo de contar con una radio digital, en la que estudiantes y profesores transmiten información e iniciativas para el cuidado del planeta, que es la principal orientación de la institución.

"La propuesta la veníamos armando desde 2018, pero por falta de espacio no la podíamos realizar. Ahora sí logramos tener un ambiente para llevarla a cabo, con la idea de contar los distintos proyectos que lleva adelante el colegio", contó Érica Busto, una de las docentes que integran el equipo.

Los episodios se emiten en vivo a través de Facebook, desde el estudio que armaron.

Para hacer la producción y la transmisión, formaron un grupo de trabajo con profesores de distintos niveles y agrupaciones. Pero los mayores protagonistas, y quienes prestan sus voces para la programación, son los propios alumnos.

Así, Matías Dadone y Camilo Correa son quienes todos los miércoles, de 10 a 12, se ponen al frente de "Eco Planet", el primer ciclo fijo con el que cuenta la radio. Los chicos son los encargados de presentar cada tema, hacer las entrevistas en vivo, leer los comentarios de los oyentes y ponerles buena onda y energía a las mañanas escolares.

"Nunca lo había hecho, pero me gusta, porque me divierto y ayudo a dar noticias para que la gente se dé cuenta del daño que le estamos haciendo al mundo", contó Matías, quien tiene 11 años y descubrió una pasión para desarrollar en los micrófonos. "Al principio estaba nervioso, pero después me solté. Nos mandan mensajes apoyándonos y nosotros los saludamos agradeciendo por tomarse el tiempo de escribirnos", agregó.

En cada episodio cuentan los trabajos que hace el resto de los cursos sobre reciclaje de papel, de plásticos, siembra de huertas, plantación de especies melíferas para apicultura y termofusión, entre otros. "Cada agrupación hace actividades ecológicas en su aula y nosotros tratamos de difundirlas al resto de la comunidad para contagiarla", expresó Érika Coser, otra de las docentes.

Además de los dos jovencitos, en el programa colaboran como corresponsales Araceli Díaz, Selene Rivarola e Isaías Oregón, otros tres estudiantes que hacen entrevistas, pero también se suman con participaciones esporádicas chicos y chicas de prácticamente todos los cursos.

La semana que viene la grilla incorporará otro ciclo llamado "Info GEA", en el que contarán datos y novedades más generales del establecimiento, del barrio en el que están insertos (conocido como Mil Viviendas) y de la ciudad.

Las producciones, que al principio fueron grabadas pero que ahora son en vivo, se emiten a través de la página de Facebook del colegio y del perfil Voz en GEA, que es el nombre que le dieron a la emisora. Para lograrlo, un aula se convirtió en un estudio en el que de a poco van incorporando nuevo equipamiento. Cuentan con cámaras que filman a los conductores, un decorado verde que funciona como "croma" para cambiar los fondos digitalmente y con computadoras para procesar el audio y la imagen, y publicarlos en directo por internet. "Estamos recién empezando, comprando tecnología. Hay ciertas desprolijidades que vamos a ir resolviendo con el tiempo y a medida que ganemos experiencia", admitió Federico Mercado, el responsable de la parte técnica.

Noelia Ávalos, otra de las profes, sostuvo que la radio y el resto de los proyectos escolares son otros métodos de aprendizaje. "Es muy lindo trabajar de esta manera con otras herramientas pedagógicas que te permitan no estar solo dentro del espacio, sino poder transmitir a la comunidad lo que hacemos", expresó. Su compañera, Mariela Alcaín, agregó que al mismo tiempo les permite "buscar los intereses de los propios chicos, descubrir qué les gusta y ver que pueden desarrollar sus talentos".