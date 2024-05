Padres de la Generativa "Lusquiños" mostraron su enojo por el cambio de docentes

Este mediodía, padres y docentes de la Escuela Generativa “Luis Bernardo Lusquiños” manifestaron su molestia ante los cambios en la entidad. Los tutores están enojados porque sus hijos se habían acostumbrados a los docentes y, además, tuvieron empatía con los nuevos desocupados.

“Aclaro para que lo sepan porque mucha gente cree que los profes de las Escuelas Generativas no estamos formados, yo soy licenciada en Ciencia Geológica. Me estoy por doctorar ahora en Ciencias Geológicas, estoy en la junta de clasificación docente, hace cinco años tengo título habilitante para un montón de materias hasta algunas muy específicas. Sin embargo, yo a ellos no les sirvo y no me pueden decir por qué no les sirvo”, comentó angustiada, la ahora exdocente, Julieta Capriolo.

En esa escuela, despidieron a unos treinta docentes y hoy, la nueva gestión denominada “Asociación por la Educación en Libertad” les comunicó a los docentes que no les renovarán el contrato que vence el 31 de mayo. Solo quedaron un educador del primario y tres de la secundaria.

La angustia se palpó en el aire, como si fuera algo tangible. Los docentes no obtuvieron respuesta por parte de los directivos y esos les llenó aún más dudas.

Por lo manifestado por fuentes cercanas a la comisión, estos docentes no fueron tenidos en cuenta ya que no encajan con el perfil y los caminos educacionales que piensan emprender. Y la Generativa se trasformaría en una entidad autogestionada.

También, reconocieron que algunos reemplazos podrían llegar desde La Rioja.