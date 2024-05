Poggi dice no conocer la situación de la "Lusquiños", pero sabe que cambió la asociación

La situación que vive la Escuela Generativa “Luis Bernardo Lusquiños” está en boca de todos: los gremios, los docentes, la sociedad… menos del gobernador Claudio Poggi. El mandatario sostuvo este martes que no conoce la realidad de esa institución, aunque reconoció que sabe que cambió la asociación que dirige el futuro educativo.

“Soy sincero, ni sé quiénes están, no sé quiénes están, no me meto (por la “Lusquiños”). Yo voy a sacar todas las políticas partidarias de las escuelas. Voy a despolitizar los servicios públicos”, señaló en una conferencia de prensa tras una actividad institucional.

Sin embargo, lo que desconoce es que una veintena de educadores quedaron afuera del organigrama de esa entidad educativa y el 31 de mayo tendrán su última jornada laboral. La nueva comisión está presidida por Diego Muñoz, un hombre ligado al partido Avanzar, que hasta el 3 de abril fue subdirector de Comunicación Institucional del Ministerio de Gobierno que conduce Facundo Endeiza y cuyo decreto de renuncia encabezó este lunes la edición del Boletín Oficial de la Provincia.

“Las escuelas generativas no pasaron a ser autogestionadas, son generativas. Primero, para despejar esa duda, no es que se transformaron a autogestionadas, siguen siendo generativas. No conozco el tema (de la “Lusquiños”), será un caso puntual. Bueno, pero ahí no se discontinuó la educación, cambió la asociación que lo conduce a la escuela, algo así”, se refirió.