Dictaron prisión preventiva para un hombre que quiso matar a su expareja

Este sábado el juez Penal 1, Juan Manuel Montiveros Chada, le dictó prisión preventiva a Elías Maximiliano Zevalles, quien está acusado de intentar asesinar su expareja y de herir a la hija de la mujer, de 17 años de edad, con el uso de un arma blanca. El ataque ocurrió el martes en La Toma, en el domicilio de las víctimas.

El agresor, de 32 años, fue imputado por tentativa de homicidio doblemente agravada por el vínculo preexistente y por mediar violencia de género, en grado de tentativa en perjuicio de su expareja, J.P.M, y por ocasionar lesiones leves a la menor, quien intentó defender a su madre durante el ataque. El jueves, cuando fue citado para su indagatoria, Zevalles prefirió no realizar declaraciones.

La denunciante expresó que conoce a Zevalles desde hace cuatro años y dijo que ya lo había denunciado por su comportamiento agresivo. La Policía confirmó que el sospechoso tenía una prohibición de acercamiento a la mujer, medida que no respetó ya desde el año pasado.

La víctima también contó que recibía en su celular de manera permanente mensajes intimidatorios por parte del hombre, como: “Cuando llegués a las casas ya vas a ver”; “si yo no soy feliz vos tampoco” y “si vos no volvés conmigo no sos para nadie”.

