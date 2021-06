El "Plan Ganadero" nacional podría favorecer a San Luis

Una vez que bajó la "espuma" que dejaron los anuncios del gobierno nacional en materia de exportaciones de carne (fueron reabiertas solo de forma parcial) es momento de enfocar la mira en el Plan Ganadero que pretende llevar adelante para aumentar la producción.

Lo primero que surge como importante para provincias ganaderas como San Luis es que, al parecer, el plan buscará el desarrollo de la actividad con un criterio de regionalidad. Sería a partir de "mejorar la eficiencia en la cría y lograr un mayor peso de faena, además de fortalecer la estructura industrial en zonas donde escasean frigoríficos con habilitación nacional", según Marcos López Arriazu, de A24 Agro.

Quieren implementar créditos a tasa subsidiada, hacer una amortización acelerada de inversiones y premiar con desgravaciones impositivas a quienes aporten inversiones. "Los destinatarios del financiamiento serán productores e industriales del universo pyme y se pondrá el acento en la transparencia comercial de la cadena", completa la idea el sitio web.

Los técnicos de Agricultura consideran que hay dos datos claves a mejorar en ambos extremos de la cadena productiva: la tasa de destete, que hoy está en el 63% y es baja; y el peso de faena, que debería ser superior a los 227 kilos actuales. Deben alcanzar números superiores para hacer crecer el stock y la producción de carne.

Habría financiación para sumar pasturas, créditos blandos y amortización rápida de las inversiones.

El objetivo fijado por Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo, es llegar a las 5 millones de toneladas anuales de producción de carne desde los algo más de 3 millones actuales. De este tema ya se viene hablando con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y la Mesa de las carnes.

Por el lado de la cría, la visión compartida con el sector privado es que "hay que alimentar a la vaca para que se preñe". Por eso se estudia lanzar líneas de financiamiento para siembra de pasturas y confección de reservas forrajeras, algo que San Luis viene promoviendo hace años, sobre todo en el Departamento Dupuy, el más ganadero de la provincia. También se impulsará la renovación de genética bovina, apuntando a la calidad y la eficiencia, más la implementación de planes sanitarios, otras medidas que el gobierno puntano tiene en práctica con iniciativas como el Plan Toro (recambio de padres de plantel viejos e improductivos por otros jóvenes y de mejor genética) y la realización de sangrados para detectar enfermedades zoonóticas como la brucelosis.

En cuanto al camino para lograr un mayor peso de terminación, por el momento no se contempla la suba del peso mínimo de faena. "Primero hay que avanzar en un cambio cultural", analizan en Agricultura. "No sirve poner altos pesos mínimos que a la larga no se respetan o que, como ya pasó, terminan favoreciendo a los frigoríficos porque las sanciones debe enfrentarlas el productor", agregan los técnicos.

Por eso barajan otras herramientas, como la eliminación del pago a cuenta de ganancias por la tenencia de animales (se pagaría directamente a la venta) y la desgravación impositiva para el novillo pesado, lo que ya fue debatido en las reuniones con el CAA.



La oportunidad para crecer

El Plan Ganadero, con su concepto de "regionalidad", puede ser una herramienta beneficiosa para provincias como San Luis, que ya tienen un desarrollo y cuentan con infraestructura, como por ejemplo los frigoríficos provinciales que ahora busca reactivar para el proyecto local de mejorar la producción de carne y no depender tanto del abastecimiento externo.

Si la idea de los funcionarios nacionales es trabajar en conjunto con los gobiernos provinciales para apuntalar lo necesario en cada zona, es posible que esas plantas puedan recibir algún impulso extra. En otras zonas del país sueñan con contar con financiamiento para la construcción de un frigorífico, sobre todo en regiones donde no haya instalaciones con habilitación nacional. San Luis tiene esos espacios, pero necesita adecuarlos para contar con "tránsito federal" y poder así mover animales y carne más allá de sus fronteras.

"No queremos intervenir en los planes ganaderos provinciales, sino ver al país de una forma federal y apoyar en lo que falta, en lo que veamos que necesita", contó una fuente oficial al sitio web A24 Agro. Por ejemplo, "ayudando a un productor a que no tenga que mandar su hacienda a faena a 500 kilómetros de su provincia. Es una forma de valorizar la producción", planteó.

Pero este espaldarazo no se destinará solo a través de los gobiernos locales. "Vemos muchas iniciativas privadas que están generando desarrollo en zonas extrapampeanas y que necesitan apoyo. Tenemos que ver la forma de ayudar ahí", agregó la fuente.