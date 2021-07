La UNViMe sumará posgrados y capacitaciones a su oferta

La Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) tendrá diplomaturas de posgrado y de articulación social. Estas nuevas propuestas, que sumarán a su oferta académica, permitirán que estudiantes, egresados, profesionales y vecinos en general puedan acceder a capacitaciones con un corto período de cursada y así obtener una certificación.

“La idea es ir acercándonos cada vez más a estas opciones cortas de formaciones flexibles. Sabemos que hay personas que a determinada altura de la vida no empezarían una carrera de 4 años más o no lo necesitan para sus proyectos laborales, e inclusive los adultos mayores podrán participar. Se está implementando cada vez más en este ámbito, y no podemos quedar ajenos a eso”, comentó la vicerrectora de la institución, Graciela Balanza.

La idea es ir acercándonos cada vez más a estas opciones cortas de formaciones flexibles". Graciela Balanza, vicerrectora de la Universidad Nacional de Villa Mercedes.

Estas nuevas opciones fueron aprobadas en la última sesión virtual del Consejo Superior de la UNViMe. Por un lado, consistirán en trayectos curriculares de posgrados académicos para profesores de la casa de estudios y profesionales de otras universidades. Por el otro, en diplomaturas de extensión y vinculación social de educación no formal con perfiles relacionados con la demanda laboral que hay en la localidad y en la región, para cualquier vecino mayor de 18 años. Generalmente, este tipo de trayectos tienen una duración de seis meses o de un año.

“Dentro de las primeras, en algunas es necesario tener un título de grado previo o en las de perfeccionamiento, que serán para quien tenga una tecnicatura, alumnos avanzados o trabajadores especialistas en algún área. Es decir, son conjuntos de cursos con un eje y una temática en común, que no alcanzan a ser una carrera y no dan título, pero sí certifican las competencias que se obtienen”, aseguró.

Asimismo, señaló que no descartan vincular en el futuro las propuestas que están destinadas a todas las personas con la Escuela de Formación Profesional, en la que también están trabajando para ofrecer pronto distintos talleres cortos relacionados con diversos oficios.

Si bien la casa de estudios ya cuenta con opciones de posgrado relacionadas con las aulas virtuales y con la educación, por el momento son solo para docentes internos. Balanza indicó que para ampliar la oferta, profesores de distintas áreas ya trabajan y planifican nuevas capacitaciones relacionadas a las distintas escuelas, para sorprender con las convocatorias lo antes que puedan.

“Queremos que nuestros equipos compartan sus conocimientos con la comunidad universitaria y con los distintos grupos de la población en general para que la gente pueda mejorar sus perfiles laborales sin necesidad de obtener un título. El área de ingeniería está armando algunas propuestas y estaba esperando esta reglamentación, y lo mismo sucede con la de salud y con varias carreras”, añadió.