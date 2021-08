Llegan a San Luis las primeras Sputnik fabricadas en Argentina

El ritmo de vacunación en la provincia avanzó a paso firme en las últimas semanas y este domingo llegará a San Luis la primera carga de vacunas Sputnik V fabricadas en Argentina. Se trata de 13.500 dosis que fueron elaboradas por el laboratorio Richmond y servirán para aliviar la espera de segundas dosis de la marca rusa que estaban en faltante en todo el país.

El arribo del lote de inmunizaciones fue confirmado ayer por la ministra de Salud de la Provincia, Silvia Sosa Araujo, y se sumará al cargamento de 4.200 dosis de AstraZeneca que recibió el sábado a la mañana el sistema sanitario.

Ayer (sábado), durante toda la jornada, el personal de salud, en los distintos vacunatorios, inmunizó a gente que fue por su segunda dosis. Esas vacunas habían llegado el miércoles y sirvieron para cerrar la semana de labor.

Este domingo habrá descanso para toda la gente, no solo porque el parate era necesario y merecido, sino que llega bajo el objetivo de que el personal pueda compartir el Día de las Infancias con sus hijos.

A pesar de ser feriado, el operativo de vacunación continuará el lunes con la aplicación de todas las unidades que llegaron este fin de semana: colocarán segundas dosis de AstraZeneca y Sputnik V argentinas, combinaciones de Moderna y primeras dosis de la Sputnik V criolla.

A combatir la variante delta

La idea es remarcar el ritmo de las inoculaciones con la única meta de contar con la mayor cantidad de gente inmunizada en caso que la variante delta de coronavirus adopte circulación comunitaria, tal como ocurrió en otros países.

La meta puntana es que, en caso que esa circunstancia se produzca, tenga la menor repercusión posible en la población gracias a la protección que brindan las vacunas.

"Este sábado recibimos 4.200 dosis de AstraZeneca, serán segundas dosis para completar esquemas. Queremos que la gente esté físicamente mucho más preparada en caso que ingrese la variante delta, algo que se observa a nivel mundial. En el planeta ahora ya se habla de la pandemia de los 'no vacunados' porque a esa variante la padece aquella gente que no se inmuniza. Es una situación que también vemos en San Luis con fallecidos que no han querido vacunarse", contó Sosa Araujo en diálogo con El Diario.

"Hoy (por ayer) inoculamos con segundos componentes que llegaron hace un par de días. Fueron dos jornadas intensas y a partir del lunes aplicaremos segundas dosis de AstraZeneca, también daremos combinaciones con Moderna y primeras dosis, porque tenemos más de diez mil personas anotadas, por primera vez, para recibir sus vacunas", explicó la ministra.

"Este domingo (por hoy) no habrá actividad. Queremos que el personal pueda compartir con sus hijos un momento especial como el Día de las Infancias, pero el lunes retomaremos la tarea, porque hay para aplicar más de ocho mil dosis", agregó Sosa Araujo.

A raíz del desembarco del gran lote de inmunizaciones, la funcionaria pidió a la gente especial atención a sus teléfonos celulares, ya que el modo en que el sistema de salud puntano convoca a la gente a los operativos de vacunación es a través de mensajes de texto. "Solicitamos a todos que permanezcan atentos a los mensajes que puedan llegar a sus celulares y que por favor concurran a su turno. A su vez, si tienen alguna consulta, pueden hacerla al número 4452000 o al 911. Si bien se pueden acercar a los vacunatorios a consultar, por estos días habrá mucha gente y una buena opción para erradicar dudas es vía telefónica", aconsejó Sosa Arajo.