Abuso: marchan en protesta por la suspensión de un juicio

Familiares de una niña que en febrero de 2018, cuando tenía 3 años, fue abusada por un vecino de 17 marcharán hoy a las 9:30 frente a Tribunales de Concarán, para manifestar su descontento por la suspensión del inicio del juicio, que estaba previsto para hoy. El debate fue suspendido, ya que Ricardo Gutiérrez, el defensor de Juan Ignacio Belardinelli, el imputado, adelantó que no podría estar presente debido a un problema de salud. La fiscalía de instrucción solicitó que sea condenado a 9 años de prisión por “Abuso sexual con acceso carnal”.

Gutiérrez señaló que aproximadamente dentro de un mes podría estar en condiciones para que el debate sea reprogramado. Por su parte, Andrés Fernández, quien representa a la madre de la pequeña como particular damnificada, resaltó que “es la segunda vez que la defensa presenta un escrito donde solicita la suspensión del debate por una cuestión de salud”.

Belardinelli fue denunciado por la mamá de la víctima el 5 de febrero de 2018. Según señaló una fuente judicial, la mujer expuso que ese día, cerca de las 22, su hija, quien estaba jugando junto a su primo de 4 años en una casa de unos vecinos, regresó llorando desconsoladamente. En esa vivienda, ubicada en el barrio Centenario, de Santa Rosa del Conlara, vivía un niño de 3 años, quien era amigo de los pequeños y hermano del ahora imputado.

La denunciante indicó que la pequeña lloraba y le pedía que la alzara. Dijo que cuando entraron continuó en llanto y le pidió que no la hablara. La mujer comenzó a preguntarle qué le pasaba pero la niña no quería hablar. Entraron a una habitación y le preguntó si alguien le había hecho daño pero no contestó. La tomó, le revisó la ropa interior y le halló material fecal y manchas de sangre, por lo que de inmediato la llevó al hospital. La pequeña solo le confió que Belardinelli la había tocado. Patricia Ceratto, pediatra del cuerpo profesional forense, examinó a la niña y reveló que tenía una lesión sangrante en la vagina.

Luego la mujer indagó a su sobrino, quien había estado con la niña en la casa de Belardinelli. El pequeño le dijo que escuchó a su prima llorar y que cuando entró para ver qué le pasaba el adolescente le dijo que lloraba porque se había apretado los dedos con la puerta, y que para calmarla le ofreció un sánguche.

Tras el hecho, el imputado permaneció alojado en la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia de San Luis. Luego el juez de Familia y Violencia, José Bustos, ordenó que su madre fijara domicilio para él y que este solo saliera para ir a la escuela, para atención médica y para realizar deportes.

La entrevista en Cámara Gesell realizada a la víctima determinó que su relato tenía “sentido lógico, era elocuente, algo desorganizado y con suficientes detalles. El mismo se complementó con la riqueza del lenguaje gestual, manifestaciones emocionales e incluso fisiológicas que la menor no podía controlar”. La psicóloga que la entrevistó resaltó que el relato contenía detalles de connotación sexual y que reunía suficientes criterios de validación.

El abogado Andrés Fernández aseguró que han reunido suficientes elementos probatorios. “Como el delito fue cometido por Belardinelli cuando era menor se lo va a juzgar por la Cámara, y el día de mañana quien va a emitir la sentencia es un juez de Familia y Menores, por la edad que él tenía al momento del hecho”, explicó. Por último, señaló que un perfil psicológico que le realizaron profesionales del Juzgado a Belardinelli indicó que “es una persona que carece de empatía”.