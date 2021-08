Condenan a 26 años al hombre que tuvo 23 años secuestrada a su ex

La Justicia rosarina condenó a 26 años de prisión al hombre que mantuvo encerrada durante 23 años a su expareja en Rosario, quien durante el secuestro además padeció golpes, abusos sexuales y amenazas con arma de fuego.



"Me tocó vivir con un perverso, que después de una golpiza me ponía un celular en la mano y me decía llamá al 144 a ver en qué te ayudan", dijo María Eugenia, víctima del abusador, minutos después de escuchar la sentencia.



Oscar Alberto Racco fue hallado culpable de privación ilegítima de la libertad, agravada por reducción a la servidumbre, y abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de armas.



La condena fue dictada en el Centro de Justicia Penal por el tribunal integrado por los jueces Nicolás Vico Gimena, Nicolás Foppiani y Rafael Coria, quienes pidieron perdón a la víctima en nombre del Estado por no atender a tiempo las denuncias realizadas por la familia de la mujer, durante su cautiverio.



La fiscal de la oficina de Violencia de Género a cargo de la investigación del caso, Luciana Vallarella, manifestó su alegría porque "el tribunal pidió perdón y reconoció la responsabilidad como Estado por no haber atendido esta situación en las veces que la familia fue a pedir ayuda, con lo cual a raíz de las denuncias quedó abierta la posibilidad de una reparación hacia ella".



En la misma línea, la profesional apuntó la importancia de que la Justicia "haya reconocido el delito de reducción a la servidumbre, porque tiene mucha fuerza simbólica para describir la situación de María Eugenia".





Por su parte, la víctima pidió en declaraciones a la prensa "que no haya otra María Eugenia" y habló de la importancia de denunciar estos casos y de que el Estado brinde respuestas acordes.



"Que no piensen que todo queda en la nada porque a mí me tocó vivir con un perverso que después de una golpiza me ponía un celular en la mano y me decía 'llamá al 144 a ver en qué te ayudan'. El miedo te come, pero hay ayuda", dijo la mujer que atravesó un verdadero calvario durante 23 años.



Además, se mostró emocionada, ya que con el fallo de hoy tiene "la sensación de haber encontrado justicia y paz. Se cierra un ciclo, ojalá tengamos la paz que nos quitaron como familia".



Es que cuando Racco raptó a la víctima, la mujer tenía un hijo de dos años con el que hasta recuperar su libertad había perdido contacto.



María Eugenia fue raptada el 6 de mayo de 1996 y obligada a permanecer en una casa ubicada en Santiago al 3500 (Barrio Cura), Rosario.



Se comprobó que el agresor decidió retirarle el DNI y cambiarle el nombre por Lucía, cortarle el pelo y obligarla a utilizar ropa masculina.



El calvario de María Eugenia, que fue raptada a sus 18 años, cuando inició una relación con su secuestrador, finalizó el pasado 8 de mayo de 2019, cuando ya era una mujer de 42 años.



Ese día, la víctima aprovechó un momento en el que su secuestrador bajó la guardia, y corrió hacia afuera de la casa, gritando y pidiendo un taxi.



Télam/FQ.