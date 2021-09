Combustibles: subió el consumo, pero aún es menor al de 2019

El consumo de combustibles está en alza debido al mayor movimiento por las flexibilizaciones en la provincia, aunque las ventas aún no son iguales a las que había antes de la llegada de la pandemia. A su vez, los propietarios de estaciones de servicio sienten una baja de ventas nocturnas en las tiendas.

En el segundo trimestre de este año, en relación con el mismo período del año pasado, el consumo de combustibles en la provincia aumentó un 33%. Sin embargo, si se compara el segundo trimestre de este año con el mismo período de 2019, las ventas aún deben aumentar 10% para igualar el consumo previo a la pandemia.

"Todavía no llegamos a recuperar el nivel prepandemia porque aún estamos perdiendo el turno noche. No cerramos las estaciones a las dos de la mañana pero al no haber movimiento, no hay ventas", indicó el presidente de la Cámara de Expendedores y Afines de San Luis, José Gianello.

Según la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia, el consumo de combustibles del segundo trimestre de este año es de 55.560 metros cúbicos. En el mismo período de 2020 fue de 41.763 y en 2019 la provincia consumió 61.788 metros cúbicos.

Donde más se sintió la baja es en las ventas de los shops; al tener que cerrar a la noche, ese movimiento se perdió.

Gianello explicó que las ventas durante los turnos mañana y tarde ya se acercan a las de 2019. "Notamos la caída a la noche, ahí es donde se nota la baja de ventas. Estimamos que una vez que todo vuelva a la normalidad, los números deberían ser como los de prepandemia, creemos que será para noviembre, pero depende de las autoridades", indicó.

A los propietarios de estaciones de servicio les afecta el cierre nocturno de las tiendas. "En las ventas en los shops es donde más se ha sentido que bajaron, al tener que cerrar a la noche, ese movimiento normal que teníamos en las estaciones se perdió", dijo.

Este año no debería haber más subas en los precios de los combustibles, según lo anunciado por la empresa YPF. En 2021 ya hubo seis actualizaciones de las tarifas.

"Estimo que por una cuestión política no van a subir los precios, pero quizá una vez que esto pase, vengan de nuevo los aumentos. Sobre todo porque han estado subiendo los impuestos internos y todo eso se va a ver reflejado en algún momento", opinó Gianello.