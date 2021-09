Cristina le pidió en una carta al Presidente que "honre la voluntad del pueblo argentino”

La vicepresidenta Cristina Kirchner publicó este jueves una carta en la que lanzó duras críticas a las políticas económicas del Gobierno y al entorno de Alberto Fernández, a quien le reclamó que "honre la voluntad del pueblo argentino" que lo eligió en 2019.

"Mientras escribo estas líneas tengo el televisor encendido pero muteado y leo un graph: 'Alberto jaqueado por Cristina'. No… no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad", subrayó en una carta explosiva.

Al hablar de la derrota de las PASO, sostuvo: "Al día siguiente de semejante catástrofe política, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y, sobre todo, atornillándose a los sillones.

“¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al Presidente la reorganización de su gobierno?", se preguntó irónicamente.

"El martes 14 tuvo lugar, otra vez en Olivos, mi última reunión con el Presidente de la Nación. Habían transcurrido 48 hs sin que se comunicara conmigo y me pareció prudente llamarlo y decirle que tenía que hablar con él. Dejé pasar 48 hs deliberadamente, para ver si llamaba (debo decir que de las 19 reuniones, la mayoría fueron a iniciativa mía). Allí le manifesté que era necesario relanzar su gobierno y le propuse nombres como el del gobernador Juan Manzur para la Jefatura de Gabinete", reveló la vicepresidenta.

"Como no soy mentirosa y mucho menos hipócrita (nunca digo en público lo que no sostengo en privado y viceversa), debo mencionar que durante el año 2021 tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el Presidente de la Nación. Nos vemos allí y no en la Casa Rosada a propuesta mía y con la intención de evitar cualquier tipo de especulación y operación mediática de desgaste institucional", indicó.

"En las primeras 18 reuniones, la última de ellas el 07/09/2021, siempre le planteé al Presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios -especialmente en alimentos y remedios- y falta de trabajo, sin desconocer, obviamente, el impacto de las dos pandemias: la macrista primero y la sanitaria a los 99 días de haber asumido el gobierno. Igualmente siempre remarqué la falta de efectividad en distintas áreas de gobierno", resaltó.

Resaltó que también creía que "se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales".

NA/MGE