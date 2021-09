Dos listas se disputan las riendas del fútbol de San Luis

La Liga Sanluiseña de Fútbol define por estas horas a las nuevas autoridades que tendrán a su cargo todas las competencias de fútbol masculino, femenino, futsal e infantil que se disputen en la capital y alrededores en los próximos años.

Dos listas son las que compiten por el sillón de la sede de calle Bolívar entre San Martín y Rivadavia: son la oficialista encabezada por Fernando Aguilera junto a la comisión actual y algunos dirigentes que se agregarían, y la de Laura Sánchez, presidenta de EFI Juniors, junto a un grupo de clubes de distintas categorías que la acompañan.

La votación se realiza en tramos: ya lo hicieron el fútbol infantil, el femenino y la Primera División B. Al cierre de esta edición se definía el voto del futsal (cada uno de estos departamentos representa tres votos en el recuento final), y por último en la reunión del próximo lunes lo harán los 16 clubes de Primera División, que tienen un voto cada uno y allí finalmente se conocerá cuál es la lista ganadora.

La propuesta de Sánchez

Hay equipo. Laura Sánchez, junto a todas las personas que trabajan en su proyecto para la Liga Sanluiseña. Foto: Gentileza.

Laura Sánchez se transformó en la primera mujer en ser presidenta de un club de fútbol de San Luis cuando llegó a EFI Juniors. Fue colaboradora durante la intervención y luego llegó a la presidencia en 2019. Ahora podría convertirse en la primera mujer en comandar una liga.

“La idea de presentarnos comenzó durante la pandemia de coronavirus, cuando el fútbol estaba parado. Comenzamos a trabajar con varios clubes en la contención de los niños y para que los clubes no cerraran sus puertas, hicimos ollas solidarias, bolsones de mercadería y se fueron sumando distintos presidentes de instituciones y desde allí nació la intención de presentar una lista. Creemos que esto no implica únicamente armar un torneo: va en lo cultural, lo deportivo, lo social, y en ese sentido nos sentimos abandonados”, explicó Sánchez.

La candidata tiene un proyecto muy amplio que tiene varios puntos fuertes como la digitalización de archivos, la creación de un departamento médico, un equipo de fiscalización y regularización de clubes para asesorar en los derechos a las instituciones y que conozcan los beneficios de estar regularizados, capacitaciones para dirigentes y acompañamiento a árbitros, entre otros, y por supuesto el sueño de todos los que llegan a la presidencia de la Liga, que es el poder contar con un predio propio. En este punto Sánchez dijo que “no es posible que otras ligas de la provincia como la Mercedina o la del Valle del Conlara lo tengan y la de capital no, y que ese proyecto se quede en el cajón”.

Otra de las apuestas fuertes será la formación de jugadoras de divisiones inferiores del fútbol infantil. “Estamos enfocados también en el femenino; queremos empezar a formar jugadoras. Sentimos que algunos clubes tienen falencias en cuanto al espacio de entrenamiento que les dan a las mujeres y allí tiene que estar la Liga para pedir igualdad”, expresó Laura.

Con respecto a los resultados, la candidata ya se siente feliz del camino recorrido. “Vamos a pelear hasta el último momento, sabemos que es algo muy nuevo, que una mujer se presente como candidata es histórico. Estamos abriendo un camino muy grande que ya el hecho de presentarnos es una tendencia”, cerró Sánchez.

El proyecto de Aguilera

Fernando Aguilera lleva tres años de gestión al frente de la Liga Sanluiseña. Busca su segundo mandato para ampliar y profundizar sobre algunos de los puntos en los que siente que el fútbol de la capital creció. Y quiere cumplir con nuevos objetivos trazados para esta nueva etapa.

“De los tres años que llevo en la conducción, la realidad es que tan solo pudimos trabajar en poco más de uno por la pandemia, y podemos decir que cumplimos con casi todo lo que nos propusimos, con la excepción de conseguir el predio propio, algo que sentimos cada vez más cerca de concretar por la ayuda del gobierno provincial y de AFA”, se esperanzó el presidente, y agregó: “Las cosas que hemos logrado quedan en evidencia, como el caso del crecimiento del femenino, el futsal y sus campeonatos quizá como los más emblemáticos, la Copa Centenario, el tan ansiado regreso del curso de director técnico, que es la base para formar a los jugadores en todas las categorías, la unificación del balón para todas las competencias y la posibilidad de que los clubes lo obtengan a bajo costo, por nombrar algunas”.

Pese a las fortalezas que enumera en su gestión, Aguilera hace autocrítica y quiere seguir conduciendo la casa del fútbol porque siente que hay mucho por mejorar. “Sabemos que por el tiempo en el que estuvimos parados tenemos alguna deuda de gestión con la capacitación a dirigentes en temas contables, y es uno de los puntos que queremos desarrollar. También por la cantidad de categorías femeninas que hay en fútbol 11 y futsal, a las que ahora se les suman las del futuro torneo de desarrollo de las categorías Sub 10, Sub 12 y Sub 14. Decidimos crear un departamento de género y trabajar para que tengan la contención necesaria”, explicó Fernando.

De cara a los resultados, el actual presidente se siente confiado: “Sentimos el respaldo de los clubes y saben que siempre trabajamos por el bien del fútbol de San Luis; si nos toca ganar, intentaremos hacer a la Liga un poco más grande y para todos, como lo hicimos en estos tres años”.