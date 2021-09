Una escuela ampliará su outlet gracias a dos máquinas de coser

En muchas ocasiones la escuela no solo es sumar, restar, leer o hacer oraciones. También abraza, contiene y ayuda a sus alumnos de múltiples formas. La "Rosario Mercedes Simón", ubicada cerca del centro de la ciudad capital, lo hace en forma de abrigo, camisa, remera, pantalón o mantel, y esas prendas llegan a manos de los estudiantes gracias al ropero que surgió dentro del establecimiento y que ahora crecerá a paso firme gracias a las dos máquinas de coser que le obsequió el Ministerio de Educación.

La donación, que sorprendió a docentes y estudiantes, se concretó durante la visita que realizó el jefe de la cartera educativa, Andrés Dermechkoff, a la escuela. Allí el funcionario conoció lo que hacían los alumnos y la directora, Alejandra Werchracki, le explicó sobre su funcionamiento y alcance social.

La N° 313 "Rosario Mercedes Simón" está ubicada en Balcarce 1322, a pocas cuadras del centro de esta ciudad, pero entre sus mil alumnos de los niveles inicial, primario y secundario, hay muchos chicos de escasos recursos que provienen de los barrios República, 9 de Julio y 1° de Mayo, entre otros de la zona oeste.

Hace cuatro años, por iniciativa de los chicos, con la ayuda de sus docentes nació un roperito en el que dejaban ropa que les quedaba chica o ya no usaban, y rápidamente comenzó el intercambio.

Los estudiantes bautizaron ese espacio físico dentro de la escuela como "outlet" y lo ven como un comercio de ropa. Los outlet son las tiendas donde se venden prendas que están fuera de temporada o tienen algún defecto, por lo que las ofrecen a menor precio.

Hasta hace poco, en los anaqueles había ropa con alguna rotura o que requería costura. Pero, tras una visita del ministro de Desarrollo Social, Federico Berardo, la institución sumó a Lidia y a Mabel, dos mujeres del Plan de Inclusión que conocen de costura y confecciones.

Ellas reparaban a mano las prendas que necesitaban arreglos, pero eso cambiará, ya que gracias a las dos máquinas de coser (una industrial y otra overlock) ese contratiempo tendrá solución.

"El outlet surgió de los alumnos y nosotros, toda la escuela, colaboramos. Tenemos muchos chicos de condición muy humilde y que en época de pandemia sus padres se quedaron sin trabajo. A muchos les faltaban ropas o zapatillas y se proveyeron del outlet, porque cada uno va trayendo lo que le queda grande o ya no usa. Los chicos lo viven casi como un juego, lo ven como un comercio. Por eso lo bautizaron así", contó Werchracki en diálogo con El Diario.

"Tenemos chicos de diferentes edades y de diversos barrios, pero se llevan muy bien. Nosotros queríamos que alguien nos donara una máquina usada, a pedal, de aquellas que tenían nuestras abuelas. Pero el ministro Dermechkoff nos sorprendió con este regalo, inmenso para nosotros", reveló la docente.

"Queremos darle las gracias a él, por su sensibilidad, porque ahora también confeccionaremos los atuendos para los actos patrios. También queremos pedir a gente que tenga ropa, tela, botones, hilo que no use y sirva, que la acerque a la escuela porque le hará bien a otra gente. Para nosotros esto es importante porque queremos que nuestros chicos se sientan mejor y amen a su escuela, que la aprendan a querer y vean que les ayuda no solo en las materias, sino también en valores", añadió la directora.