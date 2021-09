Quines abre el fuego del rally sanluiseño

Esta noche se pone en marcha la 18ª edición del Rally de Quines. A las 20:33 comenzará la acción con un superespecial que tendrá un recorrido de 3 kilómetros, 250 metros. Hay 75 binomios inscriptos para la primera fecha de la temporada que despertó mucha expectativa.

Hoy se termina la espera para los amantes de la categoría más convocante del automovilismo puntano, el rally vuelve a rugir por los caminos del norte.

Antes de la largada, a las 20, se realizará la rampa simbólica. Mientras que durante la jornada las tripulaciones tendrán los caminos habilitados para confeccionar sus hojas de ruta.

El destacado

Ángel Muñoz fue uno de los últimos en confirmar su presencia en Quines, casualmente el ganador en la Clase A de la edición pasada. Será navegado por Juan Carrera.

"Contento porque se vuelve. Ahí estaremos, a pesar de las complicaciones con el auto. Lo que sí con muchas ganas de acelerar, después de tanto tiempo de estar parados", comentó Muñoz, quien explicó: "La verdad es que solo tengo palabras de agradecimientos, estaré en la largada gracias al grupo de amigos que tengo. Para poder dejar el auto en condiciones hice una rifa y todos me ayudaron" .

Con respecto a la competencia en sí, Muñoz contó: "En la última participación en Quines ganamos. Son caminos muy lindos, me gustan mucho, la verdad es que siempre la gente de Quines nos recibe muy bien, así que da gusto correr".

"Va a estar bravo, pero bueno, hay que correrlas, las carreras siempre hay que correrlas, así que con muchas ganas de largar y ver si estamos en ritmo, después de estar tanto tiempo parados. Después de la lesión de mi brazo no he manejado, así que no sé cómo irá a andar todo. Espero hacer un buen papel", cerró el puntano.