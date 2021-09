Con un plantel nuevo, Salas comienza la pretemporada

Con el inicio de la temporada 2021-2022 a la vuelta de la esquina, Riachuelo de La Rioja, debutante absoluto en la Liga Nacional de Básquet (LNB), dará comienzo el lunes a una nueva pretemporada bajo la conducción del entrenador villamercedino Fabricio Salas, quien no solo buscará que el "Eterno" mantenga su plaza, sino también que alcance un buen papel en lo que será el regreso de un equipo de la provincia a la máxima categoría del básquetbol argentino, luego de la participación de Andino Sport Club entre 1994 y 2003.

Pasaron 18 años y la posibilidad de empezar a construir una rica historia a nivel nacional ahora es de Riachuelo, que desde hace 2 años está en pleno crecimiento. En la campaña 2019-2020 actuó en el Torneo Federal de Básquet (TFB) y recientemente pasó por la Liga Argentina de Básquet (LAB), donde tuvo su primera intervención yendo de menor a mayor y dejando una buena imagen a lo largo de la temporada. No obstante, el conjunto riojano no se quedó ahí y fue por más. Le compró la plaza a Libertad de Sunchales y se dará el gusto de jugar en la LNB.

"Las expectativas que tenemos son muy buenas. La verdad que estamos armando un equipo que creemos va a ser competitivo. El club y toda la provincia está ilusionado con jugar en la máxima categoría. Sabemos que es un desafío muy grande el que se viene y debemos trabajar mucho para estar a la altura. Pienso que vamos muy bien, nos faltan cerrar algunas fichas pero vamos bastante avanzados", comentó Salas a El Diario, quien acaba de finalizar en Bolivia su segundo ciclo con Pichincha de Potosí, subcampeón en la última Libobásquet.

Para transitar este nuevo camino en la Liga Nacional, Riachuelo decidió reestructurar el equipo. Solo los ala pivote riojanos Lucas Gallardo y Lautaro Velázquez, de buena temporada en la LAB, continúan en el "Eterno". El resto del grupo, hasta que no haya otras novedades, se completa con caras nuevas, entre las que se destacan las del ex Olímpico de La Banda Eric Flor, el ex Boca Juniors Martín Leiva, el ex Instituto de Córdoba Pablo Espinoza y el estadounidense Donald Robinson, cuyo último paso en la Liga fue en Gimnasia de Comodoro Rivadavia y viene de jugar en Al Jazira de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

"Ya fueron confirmados como refuerzos los bases Nicolás Paletta (Oberá Tenis Club) y Juan Pablo Corvalán (Regatas de Corrientes), los perimetrales Robinson, Flor y Rodrigo Sánchez (Oberá Tenis Club); y los internos Espinoza y Leiva, que buscamos que sea nuestro referente. Hoy por hoy esos son los confirmados y estamos muy conformes y contentos, porque tenemos un mix de experiencia y juventud", señaló el DT villamercedino, quien aseguró que no se retiraron del mercado de pases y están en la búsqueda de un jugador extranjero.

Según el calendario, la primera prueba de fuego del conjunto riojano será el torneo Súper 20, que se pondrá en marcha el 24 de septiembre y le entregará al ganador el boleto para participar de la próxima Liga Sudamericana.

Riachuelo iniciará la competencia en uno de los dos grupos que tendrá la Zona Norte (junto a Quimsa, Oberá, Olímpico, Atenas e Instituto), siendo Oberá el primer rival en su recorrido.

"Decidimos con la dirigencia que el Súper 20 sea un torneo de prueba, para medirnos y ver si hay que modificar o no el equipo. Sabemos que el tiempo de inicio nuestro no es el ideal. Se confirmó todo tarde, salimos al mercado tarde y, por ende, comenzamos la pretemporada tarde. Pero estamos tranquilos, porque lo importante es la Liga en noviembre (comienza el jueves 4) y nosotros tenemos que prepararnos para eso", cerró Salas, quien tendrá de asistente al colonense Daniel Farabello (exbase/escolta de la Liga y Selección argentina y actual entrenador del seleccionado nacional U-19) y buscará alcanzar una temporada histórica con el club riojano.