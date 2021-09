La prensa brasileña dice que Pelé está internado hace seis días en San Pablo

La prensa brasileña informó este lunes que el astro futbolístico, Pelé, se encuentra internado en el hospital privado Albert Einstein de la ciudad de San Pablo desde el pasado martes 31 de agosto, por problemas aún no divulgados oficialmente.

Edson Arantes do Nascimento, de 80 años, según la cadena Globo y el diario A Tribuna, de Santos, se quedó internado luego de recibir resultados de exámenes el pasado martes.

Hasta el momento el Hospital Albert Einstein ni la oficina de prensa del tricampeón mundial de fútbol han desmentido las publicaciones. "Se espera un parte médico en las próximas horas", dijo la cadena Globonews.

El martes 31 de agosto Pelé había publicado en sus redes sociales que no se había desmayado, como publicaron algunos medios.

"Gente, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Hice mis exámenes de rutina que no pudo hacer antes a causa de la pandemia. Avisen que no juego el próximo domingo!", había informado "O Rei" en sus redes sociales.

El próximo 23 de octubre Pelé va a cumplir 81 años. El exfutbolista vive en un departamento en el barrio de Jardins, en San Pablo, y en una casa en el balneario de Guarujá.

Sus últimas apariciones en las redes sociales habían sido para mostrar una fotografía recibiendo la vacuna contra el coronavirus.

Télam/MGE