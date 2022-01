Una familia de Villa Mercedes en lo más alto del cerro Aconcagua

Esta semana una familia de Villa Mercedes logró llegar a la cima del cerro más alto del hemisferio occidental, el Aconcagua, de más de 6.900 metros. Ricardo Poggi junto a sus dos hijos, Astor Ramírez y Fiorella Poggi, hicieron cumbre el lunes a las 14, sin guía.

“Reiniciamos el intento desde el campo dos, que se llama Nido de Cóndores y que está a 5.400 metros, son un poco más de 1.500 metros de desnivel para llegar a la cumbre. Salimos a las 23 del domingo, tardamos dos horas en llegar a Cólera, que es el siguiente campamento. A las 14 del lunes, con mucho frío, llegamos a la cima. Las condiciones climáticas no fueron las mejores, en un momento de la subida tuvimos que esperar cuatro días en las carpas por el viento, esto hizo que se juntara mucha gente en el camino, que había que esquivar y fue una complejidad extra”, mencionó Astor.

Mauricio Bianchi, fundador del Club Andino San Luis, presidente de la Federación Andinistas Argentinos, y con dos cumbres en el Aconcagua, le dijo a El Diario que Gabriel y Juan Pablo Menocheo, padre e hijo, ambos de San Luis, hicieron cumbre en 2020 y que de Villa Mercedes no conoce otro caso. "Sin dudas lo de Astor, Fiorella y Ricardo está en el podio de los menos comunes", catalogó.

Astor contó que venían planificándolo hace tiempo porque la montaña es una pasión que comparten con su papá y su hermana. "Hace 15 años que hacemos esta actividad. Trekking en las Sierras de San Luis, en Comechingones y en las centrales. Después en alta montaña llevamos entre 6 y 8 años. En nuestra familia la actividad deportiva está presente, mi hermana es profesora de Educación Física, tiene buen estado. Mi papá es una persona que hace deporte, está en actividad. Yo tal vez soy el que menos entrena, pero siempre estoy con algo ligado a la montaña", explicó.

El joven detalló además que la pandemia les tiró abajo los planes que tenían de hacerlo en 2020 porque el Parque Provincial Aconcagua cerró. El año pasado sufrió una quebradura en una mano que lo obligó a tomarse tres meses para recuperarse y finalmente este año fue posible.

Fiorella, de 26 años, expresó: "Yo estoy muy vinculada al deporte, para mí es un logro personal enorme y hacerlo con mi viejo y mi hermano es perfecto. A los 14 años conocí esta actividad en El Chaltén, y a los 19 arranqué con alta montaña, con un cerro que se llama Adolfo Calle de 4.000 metros en Mendoza".

Ricardo Poggi, cargado de entusiasmo y emoción, aseguró que "no hay parte del cuerpo que no nos duela". "Cumplí 63 años en el parque y haber hecho esto con mis hijos me hace inmensamente feliz. Esto a mi edad no es casual, requiere entrenamiento físico diario, yo hago ciclismo y natación. Y hay que cuidarse en las comidas, el secreto está en que todo tiene que ser en su justa medida".

Para finalizar agradeció a su grupo TanReLocos de la ciudad, al Club Andino San Luis, en especial a su fundador Mauricio Bianchi, y a la Federación Sanluiseña de Montañismo y Escalada.