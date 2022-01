Un perro fue rescatado en mal estado de salud y a las 24 horas encontró un hogar

Este jueves el personal del Refugio de Contención Animal, más conocido como "La Canera", rescató a un perro en mal estado de salud. Es mestizo, de raza mediana, tiene un grado elevado de sarna y está un poco desnutrido. Pero después de 24 horas, y de recibir curaciones y medicación, encontró una familia que le brindó un hogar en el barrio La Ribera. Un niño de 3 años fue quien quiso tener un integrante más en su casa y lo bautizó Thor, como el Dios del Trueno y uno de sus superhéroes favoritos.

Kalanit Chain, la mamá de Stefano, el menor que abrió su corazón para recibir a una nueva mascota, contó que el jueves estaban los dos acostados mirando las redes sociales en el celular y vieron la publicación de la dependencia municipal. Pedían un nombre y un lugar de tránsito o una adopción para ese can que está prácticamente pelado por la enfermedad y lastimado en su lomo. "A él le llamó la atención su carita, me dice 'es muy lindo' y le pregunté si quería que lo tengamos en casa para que juegue con Tina y Milo que también son rescatados de la calle. Se le iluminaron los ojitos y dijo que sí en el acto. Ahí me comuniqué con Soledad Martínez, que es la responsable de 'La Canera', y verificó que tenemos el patio cerrado, vio que a los otros animales los cuidamos mucho, entonces nos pusimos de acuerdo para que lo traiga", relató la mujer.

Kalanit, su pareja y los tres hijos ya tienen dos perros y tres gatos, todos fueron adoptados.

En la casa viven Kalanit con su pareja y los tres hijos, de 3, 11 y 15 años. Pero además residen tres gatos, la mamá con sus dos crías, y los dos perros. "Ahora tendremos uno más para mimar. Ya me explicaron la medicación que le inyectaron, me dieron un champú especial para bañarlo, y el veterinario Javier Bossa vendrá dos o tres veces por semana para seguir el tratamiento. Tiene cuatro meses aproximadamente y en su corta edad fue muy maltratado, por eso llegó asustado y tenemos que tener paciencia para que se cure bien", sostuvo Chain.

Thor está herido en el lomo y por su delicado estado de la piel debe tener algunos cuidados especiales como, por ejemplo, no puede estar al sol. "Me explicaron que ya no contagia, puede estar con las otras mascotas sin problema", remarcó.

La entrega fue ayer después del mediodía, Soledad llevó en sus brazos al perrito envuelto en una frazada para protegerlo. "Cuando lo recibí sentí mucha ternura, estaba muy asustado porque es todo nuevo para él, pero de a poco se va a ir adaptando. Stefano que es el dueño quería alzarlo, pero Thor no se dejaba por temor. Tiene desconfianza de todos, pero ya está familiarizándose con nosotros", dijo la mamá de los tres menores.

La jefa del Refugio no tiene dudas y cree que la adopción fue un milagro. "Todo el mundo quiere perros sanos, con pelo y de raza, por eso estamos sorprendidos y agradecidos a esta familia que abrió la puerta de su casa y de su corazón, porque el amor sana, y ahora la recuperación será más rápida", consideró.