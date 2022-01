El gasto inicial de los turistas que llegan a San Luis puede rondar los 2.800 pesos

Transcurre la primera quincena de enero y los turistas ya recorren diferentes puntos de la provincia. Como cada año, San Luis integra los destinos elegidos y gran parte del público arriba en colectivo. Ni bien descienden de los micros, el gasto inicial de los viajeros puede llegar a $2.800. El monto incluye un almuerzo para una familia tipo y movilidad en taxi.

“La verdad es que hay mucha variedad de precios, hay opciones de las más accesibles y las más caras. Ahora espero la llegada del transporte, me voy a Mendoza. Mientras tanto, aprovecho para almorzar. Dos milanesas a la napolitana y una cerveza me costaron $1.700, me parece bien”, señaló ayer (sábado) Julio Gaspar, un pasajero que aguardaba en la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus (Ediro) de San Luis.

Por lo general, varios viajeros aprovechan las llegadas o las esperas para recorrer las instalaciones de la terminal y para compartir un momento con la familia o los amigos. Los que optan por las opciones más económicas, eligen productos básicos en los kioscos. Por ejemplo, una promoción de un pebete más una gaseosa vale $200. La opción se incrementa en $50 si el cliente se orienta por una lata de cerveza.

“Una lata de gaseosa y un paquete de galletitas de chocolate me costaron $300 en el kiosco. Me parece un valor normal. Soy de La Pampa, vine de vacaciones a conocer San Luis, ahora estoy de regreso. Los precios que se manejan en la terminal son similares a los del centro. Creo que hay lugares más caros, por ejemplo el sur del país”, señaló Santiago Horodeski, mientras esperaba el colectivo.

El gasto inicial para los turistas que llegaban a San Luis hace dos años atrás era de un promedio de mil pesos. Para graficar, en esa época un viaje en taxi desde la Ediro al centro costaba entre $120 y $135.

Si las personas optan por comer en la zona de bufé de la terminal, pueden encontrar productos como súper panchos con gaseosa o tostados que rondan entre $250 y $290. Si prefieren alternativas de elaboración, pueden conseguir minilomos en $350, lomos completos por $700, hamburguesas completas en $450, milanesas de carne en $500, milanesas napolitanas en $600, costeletas en $540; todo con guarnición. Asimismo, hay promociones de pizza muzzarella con gaseosa de 1,25 litro por $700 o media pizza más gaseosa de medio litro por $450.

Si consumen ofertas de kioscos pueden encontrar facturas en $40, raspaditas en $30 y pastelitos en $70; el café está a $100.

Para quienes prefieren concretamente cafetería, que comprende un servicio exclusivo, los valores se incrementan notoriamente. Por ejemplo, el plato del día más bebida y café sale $990. Un café en pocillo vale $190, un café doble cuesta $350. Los capuchinos salen entre $440 y $560, según el tipo. Un sándwich de jamón y queso se consigue en $540, mientras que una tarta cuesta $850. Los tostados de miga van entre $500 y $640. Los sándwiches gourmet se consiguen entre $880 y $1.350. Una ensalada vale $850.

Las gaseosas chicas y el agua mineral o saborizada salen $220; un vaso de limonada de manzana, $190; un batido, $440 y un jugo de naranja grande, $350.

Gasto en taxi

De acuerdo a lo que informó el taxista Rubén Cejas, el recorrido desde la terminal hacia el centro cuesta unos $400. Si el viaje va desde el aeropuerto al centro, oscila entre $350 y $400. Según remarcó, muchas personas que llegan a la ciudad consultan por paseos que les permitan conocer algunas zonas turísticas que ya son tradicionales.

“Todo depende del taxista, pero para dar una idea, un viaje por La Carolina, El Trapiche, El Volcán y Potrero de los Funes puede costar $5.000. Si es una recorrida por Potrero de los Funes y algún sector cercano, puede llegar a $3.000. Hay otros que eligen Villa de Merlo, por ejemplo. Un servicio de esas características sale $10.000, con peaje incluido”, afirmó.

Menú. Decenas de pasajeros optan por productos elaborados para comer al llegar a la terminal de ómnibus.