Hackeo de WhatsApp, un intento de estafa que se multiplica

Los intentos de estafas virtuales son cada vez más frecuentes y se multiplican las personas que han sido víctimas o que estuvieron cerca de caer en los engaños. Esta semana, una vecina de Villa Mercedes alertó sobre una modalidad que incluye una llamada falsa del Ministerio de Salud.

Raquel Rodríguez es jubilada y vecina del barrio Colón. En la semana recibió un llamado de alguien que se hizo pasar por personal de la cartera sanitaria e intentó tomar control de su WhatsApp. Por suerte su hijo se dio cuenta y pudieron solucionarlo a tiempo.

"Siempre me dicen que no atienda a desconocidos, pero como suelen hacerlo de las tarjetas para avisarme vencimientos o cosas así, no sospeché. De distraída, tampoco me fijé que era una llamada de WhatsApp. La imagen era del Ministerio, particularmente de la campaña de vacunación contra el COVID-19", explicó la señora.

Le pidieron un número para tomar control de su teléfono y poder engañar a sus contactos.

La excusa que utilizaron fue la de avisarle que le correspondía colocarse la cuarta dosis, pero cuando se enteraron de que Raquel ya tenía hasta la quinta, le comunicaron que debía haber una falla en el registro del sistema.

"Ahí fue cuando me dijeron que me iban a pasar un código y que me fijara en los mensajes de texto comunes, que es donde llegan los certificados. Como no supe cómo poder acceder a esa casilla, mientras mantenía la conversación le pregunté a mi hijo, que entiende más. Ahí fue cuando él me advirtió que había algo raro", detalló la vecina.

Como hasta ese momento no le habían solicitado otros datos que podrían haberla alarmado, como su número de documento o de tarjetas de crédito, ella les brindó el código que le pedían.

"Mi hijo, que se había quedado cerca, me aseguró que se trataba de una estafa y que debíamos hacer algo. Yo soy una persona grande y me quedé bloqueada, porque si es del Ministerio de Salud uno no piensa en maldades y cree que nunca le va a pasar", señaló.

La familia pudo averiguar que lo que querían era la secuencia de caracteres necesaria para activar el WhatsApp en otro dispositivo. En este caso llegaron a modificarlo a tiempo, pero quienes se dedican a este tipo de estafas virtuales, una vez que logran tener el control de la aplicación, la utilizan para solicitar dinero a varios contactos con alguna mentira.

"Una vez que me ayudaron a cambiarlo, enviamos un mensaje en cadena a todos diciéndoles que si les habían hablado de parte mía no creyeran nada. Tenemos familiares y conocidos que han vivido una situación similar. Me gustaría que esto se sepa para que no le pase a otra persona", sostuvo Rodríguez, y dijo que como actuaron con rapidez, ninguno de sus allegados alcanzó a ser timado.

Estos intentos de ciberdelitos cada vez son más habituales. Por eso, el Gobierno advirtió que hay que estar en alerta ante supuestas llamadas de supermercados con premios falsos, que también buscan acceder a los datos de los celulares de las víctimas.

Redacción/MGE