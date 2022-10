Cuatro medallas para la legión puntana en "Mardel"

Arrancaron los Juegos Evita en Mar del Plata, y en el primer día de competencia San Luis consiguió cuatro medallas: dos de plata y dos de bronce.

El ciclismo, una vez más, se transformó en el caballito de batalla de la legión puntana, ya que le dio tres preseas. La otra llegó de la mano del deporte adaptado. Pía Claveles, en la categoría Sub 14, fue bronce en 500 metros. Valentín Busso (Sub 14) consiguió medalla de plata en los 500 metros. Y más tarde, Ismael Vázquez (Sub 16) le dio otra alegría al deporte del pedal, al lograr bronce también en los 500 metros. Mientras el ciclismo le daba podios a San Luis, el deporte adaptado también sumó medallas, ya que Tobías Morales logró la plata en lanzamiento de bala.

La competencia ciclística se realizó en Punta Mogotes, y reunió a más de 250 jóvenes pedalistas de todo el país, con vistas a ocupar algún lugar del podio.

Ismael Vázquez. Fue medalla de bronce en la categoría Sub 16.

Un punto importante a destacar es que Pía y Valentín son debutantes en los Juegos, a pesar de una muy buena trayectoria a nivel provincial, pero con las expectativas superadas, ya que ambos son considerados el futuro en la elite del ciclismo argentino.

37 disciplinas son en las que participa San Luis. La delegación puntana entrenó mucho para esta competencia. Los atletas saben que es una empresa complicada, pero no imposible. El primer día empezó con podios y hay mucha ilusión.

Al mismo momento, pero en el predio de atletismo Emder, se realizaba la primera jornada de las pruebas en pista y campo. Allí el atleta puntano Tobías Morales se colgaba la presea plateada en lanzamiento de bala, en una jornada que estuvo cargada de emoción, tanto para sus compañeros de equipo como para los entrenadores.

Pía Claveles. Fue tercera en su debut en los Juegos Evita. Gran futuro.

Además, esta jornada arrancó de manera auspiciosa para los deportes en conjunto como el fútbol, vóley y handball entre otros, con resultados que los mantienen en zona de clasificación. También comenzó la actividad para el karate, taekwondo, bádminton, parabadminton, natación y todas las pruebas de atletismo.

El debut invita a la ilusión. El ciclismo y el deporte adaptado comenzaron con la cosecha.

Saldo altamente positivo para la legión puntana en el primer día de competencia. Logró cuatro medallas y todavía queda mucho por delante, y seguramente habrá más podios para esta delegación de 722 atletas que sueñan con más logros.

