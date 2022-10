Nina Brugo, cerca de alcanzar los 79 años, fue una de las mujeres pioneras que participó en el primer encuentro organizado en 1986 en Argentina. Vino a San Luis a ser parte del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel.

Abogada, militante feminista y participante activa en la redacción de proyectos que finalmente tomaría forma de ley del Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Nina es la historia de una mujer que no baja los brazos:“Mi lucha comenzó a los 20 años, así que imagínense cuántos años llevo de lucha”.

Consultada por El Diario sobre el “cambio de nombre” del encuentro respondió con apertura y ponderado la unión: “Hay que acentuar primero lo de la mujer y también a todas las otras compañeras, diversidades, disidencias y lo demás. Todas tenemos que estar juntas por la lucha. No quito que las demás compañeras se unan también. No me gustan las grietas, las divisiones. La unidad nos va a permitir luchar por un mundo mejor, igualitario y democrático”.