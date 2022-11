Alberto Fernández confirmó que habrá un bono para trabajadores privados

En un alto de su gira por Francia, el presidente Alberto Fernández anunció este sábado en un contacto con la prensa que el Gobierno lanzará un bono para trabajadores formales que se cobrará por única vez, como paliativo para combatir la inflación. Aún resta definir el monto y el corte que se hará de la población trabajadora, pero aseguró que la medida podrá ser percibida por el sector.

El preanuncio presidencial llegó en una conferencia de prensa que Fernández brindó en la Embajada de Argentina en París, en la que evitó responder si será candidato en las elecciones de 2023. De todas formas, aseguró que hará "todo lo que deba hacer" para que Juntos por el Cambio no triunfe en 2023.

Fernández buscó dar por terminado el debate que surgió en el Frente de Todos, impulsado por el reclamo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien exige una suma fija en lugar de una asistencia única. Un nuevo "parte aguas" en lo que supo ser la fórmula presidencial que se impuso en 2019.

Cuando le preguntaron por qué el Gobierno optó por el bono y no por la suma fija, que con el tiempo se agrega al básico y engrosa los haberes, el Presidente se apoyó en el desarrollo de las paritarias.

"En la Argentina las paritarias funcionan plenamente y hay que dejarlas funcionar. Han tenido en cuenta la realidad, e interferir con una suma fija a los salarios más bajos genera muchos problemas en muchos lugares, porque los salarios más bajos están en los municipios y en los pequeños comercios, y el riesgo que se corre es generar un problema fiscal en los municipios y en muchos pequeños comercios que, no tengo ninguna duda, lo resolverían haciendo que sus empleados salgan de la formalidad y pasarlos a la informalidad", dijo el jefe de Estado.

Pese a la revelación del bono, evitó dar cifras. "Cuando lleguemos a Buenos Aires lo vemos".

Al ser preguntado por el futuro de las PASO, que también dividió opiniones en el oficialismo, el Presidente defendió las internas. "Creo que esa idea que tuvo Cristina de poner las PASO fue una gran idea para abrir los partidos políticos, y que los partidos políticos no se conviertan en un lugar cerrado de los dirigentes. Yo valoro mucho, lo dije en aquel entonces cuando la ley salió y lo vengo defendiendo desde siempre".

Pero sobre su futura y posible candidatura, no hubo definiciones. "Falta un año y no sabemos qué va a pasar de acá a dentro de un año. Yo tengo una preocupación, que es que no vuelvan a ganar los mismos que pusieron a la Argentina de rodillas frente al mundo y hundieron a vastos sectores de la sociedad argentina en la pobreza y en la miseria, y endeudaron a la Argentina durante generaciones. No quisiera que ellos vuelvan a gobernar la Argentina. Y haré todo lo que deba hacer para que eso ocurra".