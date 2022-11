Las cuentas que no se cuentan

En una tarde de café y medialunas, Daniel Encinas empezó a escribir lo que ahora es su unipersonal "De profesión contador", que le mostró un rumbo nuevo en el teatro hace siete años. El actor mendocino llegará a San Luis con la obra para alegrar a toda la familia.

La primera función será este jueves a las 21 en el Centro Cultural Cuyo Arte de la ciudad de La Punta con entrada a colaboración. El recorrido sigue este viernes en el auditorio "Mauricio López" de la UNSL, dentro del ciclo Gente de Teatro. Será a las 21:30 y las entradas cuestan 1.000 pesos.

La obra relata la historia de un contador que dejó su profesión de lado luego de perderlo todo por apostar al poder. El personaje, entonces, se dedicó a la docencia en una escuela secundaria, pero todavía algo le generaba un vacío dentro suyo. Luego descubrió el teatro y comenzó una nueva aventura que terminó de convencerlo.

"Estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas en Mendoza y me uní a un taller de teatro que dictaban los profesores. Luego me dieron ganas de escribir y dediqué varias tardes de mi vida a armar la obra de cómo un hombre vinculado con los números puede cambiar su rumbo con algo tan diferente como es la actuación", contó Daniel que, casualmente, no terminó su carrera en la facultad de economía para dedicarse al arte.

"Fue un momento muy difícil para mi familia, pero cuando se dieron cuenta de que el teatro era mi pasión me apoyaron incondicionalmente", agregó.

Es la primera vez que Encinas llega a San Luis en su rol de actor, aunque varias veces la visitó como turista. "El paisaje y mis amigos que esperan por el reencuentro me animan a visitarla. También el entusiasmo de que el público disfrute una obra pensada para toda la familia", destacó.

