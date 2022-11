Argentina se juega casi todo ante México

Argentina enfrenta desde las 22 (las 16 en San Luis) a México en un partido que solamente tendrá "mañana" si el equipo albiceleste suma un triunfo.

Con la presión, la obligación y el estímulo apoderándose de cuerpo y alma del pueblo futbolero argentino, este grupo técnico y estos futbolistas están ante la parada más exigente del ciclo.

"Es un partido de fútbol, con la responsabilidad de un país detrás esperando que nos vaya bien. Este grupo va a dejar todo hasta el último minuto que estemos en el campo para dar vuelta esta situación, después hay que jugar los partidos y hay que demostrar que estamos bien", dijo Leonel Scaloni en la conferencia de prensa de ayer en el Centro Nacional de Convenciones, con la presencia de El Diario de la República.

Sin pistas en cuanto al 11 inicial, el DT indicó: "Tenemos pensado jugar de la misma manera y los intérpretes, los jugadores para eso, los vamos a decidir en el último entrenamiento".

Leo está bien y más que nunca necesitamos de todos y seguramente vaya todo bien. No tenemos ninguna duda, a nivel físico y moral, Leo está bien. Leonel Scaloni.

Justamente, el último entrenamiento fue ayer, en el mediodía argentino (las 18 ya en la noche aquí) y después de los 15 minutos con presencia periodística, con El Diario presente, el DT pulió los últimos detalles.

Los futbolistas se mostraron de gran ánimo en esa visualización de la prensa, y lo mismo el DT y sus colaboradores. Dejando en claro que la casa está en orden.

Sin confirmaciones públicas, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Enzo Fernández asoman para iniciar de movida en el estadio Lusail, el mismo del estreno ante Arabia y en el que Brasil le empezó ganando 2-0 a Serbia.

Con los tres ingresos, saldrían "Cuty" Romero, Nicolás Tagliafico y "Papu" Gómez.

Pero no todo queda ahí: en el bunker nacional se revisa el estado físico de Leandro Paredes, y Guido Rodríguez aparece como opción de cambio, sin descartar que Montiel juegue por Molina en el lateral derecho.

Es probable que haya cambios, pero los que salgan a la cancha tienen que hacer lo que venimos haciendo hasta ahora y eso nos va a llevar a buen puerto. Leonel Scaloni.

"Cuando recibís una piña, dos, tres, lo único que hay que hacer es levantarse. Este grupo está capacitado, de eso no hay ninguna duda. En cuanto a los cambios, evaluamos alternativas a nuestro juego pero no a nuestra manera de jugar. Es posible que hagamos alguna variante pero lo decidiremos en la última práctica", insistió el entrenador, y analizó a los conducidos por "Tata" Martino: "México es un muy buen equipo, con una idea clara de juego. Es un equipo ofensivo con un gran entrenador. Pero bueno, nosotros tenemos una manera de jugar y no la tenemos que negociar. Más allá de que podemos recibir un golpe, tenemos claro que debemos seguir igual y afrontar este partido de la misma forma que lo pensábamos antes de Arabia".

No creo que el Tata cambie su planteo. Más allá de todo, hay que sumar puntos, y van a hacer falta 4 o 6 para pasar. Su manera de jugar no creo que la cambie. Leonel Scaloni.

También en conferencia habló Lautaro Martínez. El goleador del Inter de Italia no ocultó la angustia: "Teníamos mucha ilusión de empezar el Mundial ganando, creo que hemos perdido por detalles, por errores nuestros. Y ahora eso ya quedó atrás, ahora pensamos en México. Pensar en positivo y mantener la calma. Tenemos que saber cómo encarar el partido".

Argentina enfrenta una parada muy brava. Este plantel, acostumbrado a ganar, deberá resetear y sacar pecho para seguir vivo e ilusionado.



