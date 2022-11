Serbia y Camerún empataron 3 a 3 y siguen con chances

Serbia y Camerún igualaron este lunes 3 a 3 en un electrizante partido disputado en el estadio Al Janoub por la segunda fecha del Grupo G del Mundial de Qatar 2022, donde las dos selecciones aún mantienen las chances de clasificarse a los octavos de final.

En el primer tiempo, cuando Serbia era superior, el que pegó primero fue Camerún con un tanto de Jean-Charles Castelletto a los 29 minutos, pero su rival reaccionó sobre el final de la etapa inicial y, en una ráfaga de dos minutos, dio vuelta el resultado de la mano de Strahinja Pavlovic y Sergej Milinkovic-Savic.

Ya en el complemento, luego de una serie de pases, Serbia anotó el tercero con una definición hacia la red de Aleksandar Mitrovic a los 8 minutos, lo que parecía liquidar el partido a su favor.

No obstante, contra todos los pronósticos, Camerún golpeó dos veces en tres minutos y alcanzó el empate: primero fue a partir de una formidable definición de Vincent Aboubakar por encima del arquero Vanja Milinkovic-Savic, mientras que Eric Choupo-Moting culminó un contraataque y puso cifras definitivas en el marcador.

Si bien ambos fueron a la carga por la necesaria victoria en el tiempo restante, los dos conjuntos desperdiciaron sus chances y repartieron puntos en la segunda jornada del Grupo G.

Ahora esperan por el partido entre Brasil y Suiza porque tanto Serbia como Camerún suman una unidad y dependerán del resultado del seleccionado dirigido por Tite frente a su adversario para conocer sus posibilidades de avanzar a la próxima instancia del Mundial de Qatar 2022.

Síntesis:

Grupo G - Fecha 2.

Estadio: Al Janoub.

Árbitro: Mohammed Hassan Mohamed (Emiraros Árabes Unidos).

Camerún 3: Devis Epassy; Collins Fai, Jean-Charles Castelletto, Nicolas Nkoulou, Nouhou Tolo, Andre-Frank Zambo Anguissa, Pierre Kunde, Martin Hongla, Bryan Mbeumo, Eric Maxim Choupo-Moting y Karl Toko Ekambi. DT: Rigobert Song.

Serbia 3: Vanja Milinkovic Savic; Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Strahinja Pavlovic, Andrija Zivkovic, Sasa Lukic, Nemanja Maksimovic, Filip Kostic, Dusan Tadic, Sergej Milinkovic Savic y Aleksandar Mitrovic. DT: Dragan Stojkovic.

Goles: en el primer tiempo: 29m. Jean-Charles Castelletto (C); 46m. Strahinja Pavlovic (S); 48m. Sergej Milinkovic-Savic (S). En el segundo tiempo: 8m. Aleksandar Mitrovic (S); 18m. Vincent Aboubakar (C); 21m. Eric Choupo-Moting (C).

Cambios: en el segundo tiempo a los 9m. Vincent Aboubakar por Martin Hongla (C) y Stefan Mitrovic por Strahinja Pavlovic (S); 21m. Gaël Ondoua por Pierre Kunde (C) y Christian Bassogog por Karl Toko Ekambi (C); 32m. Srdjan Babic por Milos Veljkovic (S), Nemanja Radonjic por Andrija Zivkovic (S) y Marko Grujic por Sergej Milinkovic-Savic (S); 35m. Samuel Oum Gouet por André Zambo Anguissa (C) y Georges-Kévin Nkoudou por Bryan Mbeumo (C).

NA/MGE