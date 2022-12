Un testigo complicó al detenido por matar a Aguilera en el barrio Mugica

“Abrime, me mandé una cagada". Un joven que reside en el barrio Padre Mugica, a metros de donde asesinaron a Cristian Nahuel Aguilera (19), aseguró que su amigo, Ilan Lucero, le gritó esa frase luego de cometer el crimen mientras intentaba ingresar desesperado a su casa, aunque este no se lo permitió. Ayer, la fiscal de Instrucción 4, María del Valle Durán, imputó formalmente a Lucero por "Homicidio simple calificado por el uso de arma de fuego". El único sospechoso se amparó en su derecho constitucional de no declarar y solicitó prórroga de la detención por sugerencia de su abogado, Javier Rezzano.

Cerca de las 10, Lucero volvió a ser conducido al edificio del Poder Judicial, donde se había entregado 24 horas antes, para que la fiscal le hiciera saber el hecho por el que está privado de su libertad. Durán también le pidió al juez de Garantía 3, Marcos Flores Leyes, que el joven continúe detenido porque en caso de estar libre "existe un riesgo procesal y un riesgo de entorpecimiento de la causa, ya que todos los testigos viven a pocos metros de su vivienda".

La funcionaria judicial indicó que, acorde a lo investigado, cerca de las 23 del lunes, Aguilera caminaba junto a Carolina Olguín Barrientos, su pareja, cuando Lucero les salió al cruce en una esquina. "Ellos se dirigían desde el barrio 200 Viviendas hasta el Néstor Kirchner a un negocio a comprar. En ese momento aparece el imputado e invita a una pelea a Aguilera. Esto habría sido en virtud de distintos enfrentamientos que ya habían tenido en esa misma zona", detalló.

La fiscal adelantó que introducirán más pruebas a la causa; entre ellas, más declaraciones.

Aseguró que la discusión se fue poniendo cada vez más tensa porque ambos jóvenes comenzaron a insultarse, pero luego todo cambió cuando Lucero sacó un arma de fuego y le disparó en el torso a Aguilera. "En el momento del disparo, el acusado salió corriendo y fue a la casa de un vecino. Ahí intentó ingresar, pero esta persona no lo dejó, por lo que siguió corriendo hacia su casa", la número 8 de la manzana C del Padre Mugica.

Se supo que la víctima intentó salir en persecución del agresor, pero fue en vano: el proyectil le provocó severos daños en el hígado, el estómago y un riñón. En consecuencia, Aguilera cayó desplomado.

"En ese momento su pareja pidió auxilio y esto fue escuchado por dos efectivos policiales que estaban a metros, en una casilla de ingreso al barrio Padre Mugica. Ellos llamaron a la ambulancia, aunque minutos más tarde perdió la vida por un shock hipovolémico", reconstruyó Durán.

Según consta en el informe realizado por la médica forense del Poder Judicial, Marcela Gómez, el proyectil calibre 9 milímetros quedó alojado en una de las vértebras lumbares del chico.

La fiscal reveló que el hecho también fue visto por una vecina, quien dijo que Ilan, que vestía una remera amarilla, fue el autor del disparo. Y lo identificó porque lo conoce del barrio, ya que el sospechoso vive a 250 metros de la escena del crimen.

Esa mujer pudo detallar que vio el comienzo de la discusión y luego el disparo. A su vez, agregó que el acusado intentó ingresar a la casa de un vecino, y que como no pudo continuó su huida.

Esta situación condice con el testimonio de la pareja de la víctima y de otro testigo que pasaba de manera ocasional, aunque él solo escuchó la detonación y vio a un chico que corría. Todos afirmaron que llevaba una remera amarilla y una bermuda, secuestrada en uno de los dos allanamientos que el martes llevaron adelante los agentes de la División Homicidios.

El principal fue en la casa del detenido y el otro en una vivienda de la manzana F, donde vive un chico de apellido Gómez y a donde habría querido entrar Lucero. Los investigadores pensaban que en ese inmueble el agresor quizás se había descartado de algún elemento de importancia, aunque luego desestimaron esa presunción.

El joven Gómez no solo se desligó del hecho sino que aportó el dato sobre la presunta confesión del crimen por parte de Ilan, que lo insultó por negarle la entrada, dijo.

En el procedimiento en la casa de los Lucero, los agentes secuestraron proyectiles de arma de fuego y algunas prendas de vestir.

Durán adelantó que restan algunas pruebas por producirse, como así también la ratificación de algunas entrevistas y otras nuevas que están previstas.

Por su parte, Rezzano solo pidió los ocho días de prórroga con el fin de hallar pruebas y “mejorar su situación procesal”.

Redacción/MGE