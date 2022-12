Advierten sobre una menor oferta de carne a fines de enero

En un contexto económico complejo, la hacienda en pie retrotrajo sus precios nominales, que descendieron con respecto a la inflación. La actividad también se vio afectada por un enfriamiento de la economía de los principales países compradores, por el deterioro de las condiciones internas, intervenciones que distorsionaron el mercado, y la sequía histórica que llevó al productor a desprenderse de parte de sus animales aumentando un 5% la oferta de carnes bovinas. Aunque advierten que sobre finales de enero habrá una menor oferta de carne.

“El problema empieza con la sequía, la falta de lluvias, pasto y agua en los acueductos, en especial el de Nogolí que se encuentra con muy poca presión, complican la producción ganadera”, evaluó José Lorenzino, un productor del centro oeste de la provincia que hace agricultura y ganadería de ciclo completo.

Consultado por El Diario, el ganadero indicó que en San Luis hay algunos lugares donde llovió bien, inclusive se llenaron algunas represas, pero son pequeños sectores, como en Los Manantiales, que cayeron 70 milímetros. “Hacia el oeste no hubo precipitaciones y está muy complicado. La gente se va quedando sin pasto y sin agua para las vacas, que encima está naciendo toda la zafra nueva y se pone muy difícil”, se lamentó y advirtió que la oferta de carne “va a caer muchísimo; ya de por sí este año hubo bastante menos nacimientos que otros años”.

El productor agregó que la gente que pudo hacer reservas de alimento y se pudo mantener, pero aseguró que el resto tuvo que sacar vacas: “Este año se vendieron muchos vientres y eso hará faltar terneros”.

Para Lorenzino, los números del engorde a corral “son malísimos y totalmente fuera de lugar, porque venimos con el mismo precio desde marzo hasta la actualidad, incluso son más bajos en algunos meses como ahora, que es una fecha en la que normalmente suelen subir los valores”, dijo y afirmó que todavía hay bastante oferta de novillos gordos en el consumo interno, pero anticipó que “lamentablemente a mediados y fines de enero costará conseguir estos animales. No esperamos que suba el precio de la hacienda porque no hay consumo; vemos que en la calle no hay dinero”.

Además el año que viene se presentará muy complicado no solo para el ganadero, sino también para el agricultor, especificó el productor, porque “venimos con impuestos más impuestos, que subirán por encima del 100%”.

Según el productor, el maíz es uno de los cultivos complicados porque el mercado está frenado.

También afirmó que la producción sigue valiendo lo mismo y los costos se fueron muy arriba. “El año pasado para hacer una hectárea de maíz invertíamos 300 dólares, ahora son 600 dólares. A esto hay que sumarle que no llueve. Hay pequeños lugares que están muy lindos, pero el resto está muy seco”, detalló.

Para Lorenzino, el maíz es uno de los cultivos más complicados: “El gobierno nacional está a punto de ponerle más impuestos por el precio que se está manejando, porque lamentablemente no hay más maíz debido a que los mercados están frenados. Además la zona maicera del país recién tiene sembrado un 30 por ciento y el resto está por sembrarse, es muy tarde para esta época”.

Añadió que los maíces de primera son picados para hacer reserva de forraje porque no llovió más. “Son plantaciones que tienen 1,20 metro de altura y lo están cortando porque no sirve más, preparándose para cuando llegue la siembra del trigo”, concluyó.

