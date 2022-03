Marcharon a nueve meses de la desaparición de Guadalupe

Una nueva marcha para pedir por la aparición de Guadalupe Belén Lucero se realizó este lunes al cumplirse nueve meses de su desaparición en el barrio 544 Viviendas.

Un centenar de personas con fotos de Guadalupe acompañaron al padre de la niña, Eric Lucero, de la caminata que en silencio comenzó en el edificio del Correo (San Martín e Illia), luego fueron por Junín hasta la calle Colón y desde allí en contramano llegaron hasta el edificio de la Fiscalía Federal ubicada en esa misma arteria entre Pringles y Belgrano.

El papá se detuvo frente a la Fiscalía donde ahora tramitan la causa por su desaparición para hablar con los periodistas y destacó que su búsqueda ahora ha tomado interés nacional: “Sé que en Buenos Aires hay mucha gente que han compartido esta marcha y es muy conmovedor para mí y para toda la familia”.

También insistió en que “todavía no tenemos ninguna novedad, estamos igual que al principio sin ninguna pista que nos lleve al paradero de Guadalupe”. Comentó que ambas familias estuvieron declarando ante la Justicia federal, pero indicó que "no fue más que lo que ya hicimos en la Justicia provincial. Yo siento que no hay ningún avance”.

Redacción/MGE