Estancia Grande, Estudiantes y Fusión FC iniciaron el Apertura a puro gol

El último fin de semana se puso en marcha el Torneo Apertura de Fútbol Femenino en la Liga Sanluiseña, con seis partidos y muchísimos goles en distintos escenarios del fútbol local.

En la jornada inaugural, hubo tres equipos que iniciaron con todo. Uno fue Estancia Grande, que superó 10-1 a Unión San Luis. Por su parte, Estudiantes venció 6-0 a El Lince y Fusión FC no quiso ser menos, ya que le ganó 9-1 a Revolución Femenina.

Además, El Chorrillo se impuso 1-0 a Cazador y La Calera hizo lo propio con Deportivo Fraga, al derrotarlo 2-1. El único empate fue el 0-0 entre Pringles y Juventud.

La primera fecha tendrá continuidad hoy a las 20 con el debut de San Luis FC ante CAI San Luis y aún no fue programado Salinas FC ante Victoria. Quedó libre GEPU.

El Torneo Femenino tiene nueva forma de disputa. En el Apertura será todos contra todos a una rueda. Luego, en el segundo semestre el Clausura se jugará igual, pero invirtiendo las localías.

Por otra parte, se disputó la 1ª fecha en Reserva, con estos resultados: La Calera 0-CAI San Luis 0, El Búfalo 2–Estancia Grande 5, Victoria 6-El Lince 0 y GEPU le ganó los puntos a River Plate por no presentación. No se jugó Fusión FC vs. Unión y quedó libre Eva FC.

Redacción/MGE