Rusia dice que Ucrania está abierta a ser un Estado neutral con fuerzas armadas pequeñas

El canciller de Rusia dijo este miércoles que las conversaciones con Ucrania por la invasión rusa se estaban volviendo más "profesionales" y que se centran ahora en la exigencia de Moscú de que Kiev adopte un estatus de país neutral, antes de una nueva ronda de diálogo.



También hoy, el jefe negociador de Rusia en las conversaciones con Ucrania dijo que las partes estaban discutiendo un posible compromiso por el cual Kiev tendrá en el futuro fuerzas armadas más pequeñas y no alineadas ni con la OTAN ni con Moscú.



"Un estatus neutral está siendo seriamente discutido en conexión con garantías de seguridad", dijo el canciller Serguei Lavrov durante une entrevista con el canal ruso RBK TV.



"Hay formulaciones concretas que, en mi opinión, están cerca de ser acordadas", prosiguió.



Aunque no dio más detalles, dijo que en las conversaciones empezaba a surgir un "espíritu profesional" que "genera esperanzas de que podamos llegar a un acuerdo en torno a estas cuestiones".



El vocero de Putin también dijo que la neutralidad de Ucrania basada en el modelo suecoo austriaco estaba en el centro de las conversaciones.



"Efectivamente, es la opción que se negocia actualmente y que podría considerarse un compromiso", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aunque no abundó.



Un poco más de detalles dio el jefe negociador ruso.



"Se está discutiendo un amplio rango de asuntos vinculado al tamaño del Ejército de Ucrania", dijo el negociador Vladimir Medinski en declaraciones a Sputnik y otras agencias de noticias rusas.



"Ucrania propone la opción de Estado neutral similar a la de Austria o Suecia, pero un Estado que tenga su propio Ejército y Marina", señaló Medinski, asesor del presidente Vladimir Putin.



No hubo comentarios inmediatos de la parte ucraniana luego de las declaraciones del negociador ruso.



Medinski dijo que esas cuestiones se estaban discutiendo en los ministerios de Defensa ruso y ucraniano.



Agregó que un asunto clave es el estatus de Crimea, la península del sur de Ucrania que Rusia se anexionó en 2014, y de la oriental región del Donbass, que Moscú ha reconocido como independiente.



Ucrania considera a Crimea y al Donbass parte de su territorio.



Los negociadores rusos y ucranianos tenían previsto hoy un tercer día consecutivo de conversaciones vía videoconferencia.



La ronda de diálogo es la cuarta desde el inicio de la invasión rusa, y la primera por videoconferencia.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo anoche que las conversaciones continuaban y que las exigencia de Rusia para poner fin a su ataque se estaban volviendo "más realistas".



Rusia exige garantías por escrito de que Ucrania se desmilitarizará y adoptará un estatuto de país neutral que garantice que no ingresará a la OTAN y que, por lo tanto, no quedará bajo la órbita militar ni de Estados Unidos ni de Moscú.



Ucrania exige un alto el fuego y la retirada de las tropas rusas.

Télam