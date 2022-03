El fin de semana de carnaval, el turismo dejó cerca de $1.100 millones a la provincia

Prácticamente la totalidad de los destinos de la provincia tuvieron éxito durante el fin de semana largo. De acuerdo a lo que informó la jefa del Programa Desarrollo y Fortalecimiento Turístico, Marina Mendoza, el flujo de visitantes dejó un total de $1.087.594.424 en el territorio puntano.

“La ocupación fue del 96,7%. Usualmente los puntos más visitados suelen posicionarse entre Potrero de Los Funes, Villa de Merlo y San Luis, pero estas zonas siempre lideran los rankings por una cuestión lógica: tienen más camas. El movimiento fue equitativo en todo el territorio, no solo en las principales ciudades. Para dar una idea, en Cortaderas, Carpintería, Los Molles o La Carolina realmente no había más lugar”, manifestó.

Según se desprende de los registros, durante el fin de semana de carnaval alrededor del 46% de la afluencia fue de la provincia de Buenos Aires. Pero si a eso se suma el porcentaje que provino de CABA, se puede afirmar que prácticamente el 50% de turistas llegó desde aquella región. A ese número, le siguen visitantes de Mendoza, Santa Fe, Córdoba y San Juan, con porcentajes que no superan el 10%. La cantidad de viajeros superó en un 2,2% al récord que arrojó el mismo período del año pasado.

Muchos han optado por San Luis porque la provincia ha sabido manejar las cuestiones sanitarias (Marina Mendoza)

“Me atrevería a decir que casi el 50% de los turistas se renueva y nos descubre por primera vez. Después, hay gente que nos vuelve a elegir, sobre todo en momentos de pospandemia. Muchos han optado por San Luis porque la provincia ha sabido manejar las cuestiones sanitarias. Los espacios no están saturados, no hay amontonamiento y la gente lo valora muchísimo. Además, los precios no se han disparado y si a eso le sumamos la buena conectividad de las rutas, son cuestiones que contribuyen a que nos elijan”, aseguró.

Otra parte de los ingresos tuvo que ver con el turismo interno, aunque se desarrolló desde otro plano dado que, por lo general, durante los fines de semana largos los puntanos concretan viajes, recorren los espejos de agua, balnearios y campings en el mismo día. Es decir, no ocupan hospedajes.

La funcionaria subrayó que los turistas de la pospandemia cambiaron sus hábitos de consumo y ahora reservan con anticipación. En diciembre ya se sabía que el volumen de reserva era muy alto. De hecho, para Semana Santa, por ejemplo, el sector tiene alrededor del 50% vendido.