Martín Catoira grabó en San Luis

Las recomendaciones de sus amigos más íntimos convencieron a Martín Catoira, que decidió sumar a la gira de carnaval tres conciertos en San Luis capital, Villa de Merlo y Carpintería. El viaje lo realizó la semana pasada y cumplió con los recitales que incluyeron canciones propias y un seleccionado de covers de rock nacional que interpretó junto a su guitarra. Conforme y enamorado de los paisajes que lo rodearon, completó su aventura puntana con dos videoclips filmados en la provincia.

El primero, que estaba previsto antes de viajar, fue en la Mina de los Cóndores, ubicada en Concarán. "Me comentaron que era un pueblo muy pintoresco y con mucha historia y naturaleza, que se acomodó a lo que buscaba para el video", contó Martín. El cantautor aseguró que todo lo lindo que le hablaron del paisaje de San Luis lo pudo comprobar con sus propios ojos.

El segundo video que resultó sobre la marcha fue en El Filo de Merlo, donde el imponente paisaje de altura le dio su toque mágico al encuentro del cantautor con la naturaleza serrana. Las canciones que eligió para los dos audiovisuales fueron "Sin respirar" y "Si tuviera hoy", que se podrán escuchar en el segundo disco del compositor, que saldrá en algún momento de 2022.

"Tuvimos la posibilidad de grabar en otros lugares, pero sin duda nunca en paisajes tan lindos como los que me regaló San Luis", expresó Martín, quien nació en Buenos Aires y comenzó su rumbo musical a los 9 años, luego de que su abuelo materno le transmitiera su pasión por la guitarra clásica.

Catoira decidió emprender su carrera musical en 2019, luego de participar durante ocho años en la banda Presión Rock. Este proyecto le dio la seguridad que necesitaba para salir al escenario, y cuando se sintió con fuerzas emprendió su camino solista. "Se cumplió una etapa muy linda que ya no concordaba con mis proyectos personales", recordó.

A los pocos meses decidió viajar a España y continuar su carrera con la guitarra como compañera. "Allí me di cuenta que debía elegir un estilo determinado. Venía mucho del rock y las influencias nacionales como Gustavo Cerati o Charly, pero no era un género demasiado novedoso en el país. Decidí abocarme al tango y me quedé muy conforme con el resultado", contó Catoira, que regresó al país y retomó lo que dejó.

Instalado nuevamente, pero con ganas de volver a la península ibérica, comenzó a presentarse en vivo con su repertorio personal y las reversiones de rock nacional. Esta vez sumó otras canciones de bandas conocidas tanto argentinas y uruguayas, como Los Redondos, Los Piojos, No Te Va Gustar o La Vela Puerca; sin olvidarse de los próceres del rock como Luis Alberto Spinetta.

Así llegó a San Luis y, además de tocar y grabar, cosechó contactos y amigos nuevos para regresar lo más pronto posible. "No quiero que sea una única visita, me encantaría volver las veces que sea necesario", concluyó el artista.

MM