8M: Todo menos un día para festejar

No queremos que nos digan feliz día. Porque este 8M no lo es, porque faltan muchas, porque no tenemos nada para celebrar.

Feliz será el día en que nadie justifique a quienes nos violan, nos golpean, nos matan.

Feliz será el día que los hombres no sostengan pactos de silencio y complicidad cuando saben que sus pares ejercen violencia de género.

Feliz será el día que no acosen a niñas, adolescentes y mujeres.

Feliz será el día en que los medios hablen de nosotras con responsabilidad.

Feliz será el día que caiga el techo de cristal y exista la real equidad en el acceso de las mujeres a puestos de decisión en organismos públicos y privados.

Feliz será el día cuando los oficiales de la Policía y personal de la Justicia nos crean y no pongan nuestros relatos en duda.

Feliz será el día que se hable de las tareas de cuidado y de la carga mental de las mujeres que crían hijas e hijos, solas o en pareja.

Feliz será el día que las mujeres no tengamos que peregrinar a tribunales para que los padres de nuestros hijos e hijas cumplan con la cuota alimentaria.

Feliz será el día que en clínicas y hospitales públicos haya partos respetados.

Feliz será el día en el que el derecho al aborto no sea vulnerado.

Feliz será el día que no haya que reclamar para que se cumpla el cupo femenino y trans en los escenarios, entes gubernamentales y espacios políticos.

Feliz será el día en que en las escuelas asuman el real compromiso para implementar la Educación Sexual Integral.

Feliz será el día que desaparezcan los estereotipos que se reproducen desde la infancia e instalan "roles esperables" para niñas y niños.

Feliz será el día que no tengamos temor de hablar de maltrato y acoso en el entorno laboral por miedo a que no nos crean o nos echen.

Feliz será el día que los hombres dejen de considerar una gracia el compartir en sus redes imágenes o videos con contenido íntimo o de abuso a niñas y mujeres.

No queremos que nos digan feliz día hasta que estemos TODAS.