Esa lengua karateca

Ella, ella y más ella

Su primer posteo en Instagram fue el 2 de diciembre de 2015. La protagonista: ella y el anuncio de que "La One" ya estaba en las redes.

Luna de miel

En diciembre, tras seis meses de relación, la diva se casó en secreto con el politólogo "Pato" Galmarini.

Dengue vs. coronavirus

Hace dos años revivía un video en el que estaba en un móvil en plena discusión: “Respetá a las figuras argentinas. Te recibimos muy bien. pero take it easy (tomalo con calma)”, expresaba. La frase fue aplicada cuando el dengue resurgió en plena pandemia.

Las divas también descansan

Luego de una nueva temporada de conducción del programa “Moria es Moria”, salió de vacaciones junto a su pareja. Ya regresó para hacer nuevas funciones de Brujas.

Moria mood

“Bueno, mamita, hacé lo que se te cante. Sos muy vueltera”. Su aparición en "Orange is the New Black" dejó un gran meme, convertido en sticker de WhatsApp.