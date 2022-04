No pasa por ser amigable

Hospital, centro o médico “amigable”: esa es la no tan nueva palabra clave que las mujeres y diversidades deben buscar para poder atender su salud sexual sin ser agredidas o victimizadas por los profesionales de la salud y el propio sistema. Si bien el concepto tiene una connotación positiva, es una manta que sirve para cubrir lo que hay detrás de las camillas y los consultorios: discriminación y el no cumplimiento de derechos.

La clave parece estar en generar desde las propias entrañas del sistema espacios de integración y contención. Uno de ellos es el Hospital “Suárez Rocha”, ubicado en el barrio Jardín del Sur, de Villa Mercedes.

El centro mercedino ofrece una consejería integral sobre salud sexual reproductiva y no reproductiva que abarca controles de embarazos, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), anticoncepción, protocolo para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), acompañamiento, asesoría y, sobre todo, la articulación con otras especialidades.

“El equipo del hospital realiza una gran labor. Trabaja como se debería hacer en todos los centros de salud y como se aspira a que se haga. El problema es que no en todos se puede; el ‘Suárez Rocha’ tiene profesionales de todas las ramas, hay algunos que funcionan con menos médicos entonces no puede considerarse todavía el realizar un consultorio integral”, explicó la ginecóloga y jefa del Programa Salud Sexual y Reproductiva Yolanda Bertazzo. Y agregó que el centro de salud tiene médicos clínicos, obstetras, ginecólogos, psicólogos y asistentes sociales, entre otros profesionales.

Todos los miércoles, de 8 a 19, el hospital ofrece consejerías sobre salud integral para personas trans y abarca desde las inmunizaciones y los tratamientos hasta la prevención de enfermedades.

“Para que sea un trato digno, inclusivo y no discriminatorio deberían poder ir a cualquier centro de salud. Pueden hacerlo si se trata de alguna patología más general, pero cuando hablamos de temas de hormonización tiene que haber una capacitación de la persona que lo realiza”, explicó la jefa del Programa Salud Sexual y Reproductiva. Y agregó: “Es algo que vamos ampliando, todos los años sumamos profesionales que tienen predisposición para atenderlos con el respeto y la confidencialidad que se requiere”.

Además, el centro ofrece todos los días, de 8 a 15, controles de salud, estudios complementarios, articulación con otras especialidades y prevención de la salud sexual específica para varones. Todo bajo un enfoque de trabajo centrado en la construcción de “nuevas masculinidades”.

La especialista puntualizó que hace cuatro años atrás, unas 50 mil consultas sobre salud sexual eran realizadas por mujeres, mientras que las encabezadas por varones se reducían a 20 mil. Lo mismo ocurre con los procedimientos de anticoncepción quirúrgicos. Por cada 500 ligaduras tubarias que se realizan al año hay tan solo 12 vasectomías.

“Estos números dan la dimensión de cuánto se preocupan los varones por el proceso reproductivo. Con la IVE es raro ver una pareja que venga, generalmente asiste la mujer sola. Además, ellos deberían enfocarse y darle importancia a su salud sexual”, reveló Bertazzo.

El volumen normal promedio de espermatozoides en una sola eyaculación escala de 80 a 300 millones y se necesita que uno solo fecunde el único óvulo que la mujer produce cada 28 días. Si de responsabilidad reproductiva se trata, los números son aún más desiguales.

El problema no está en la oferta médica, sino que, según la ginecóloga, en una condición cultural y patriarcal en la que las cuestiones de reproducción recaen históricamente en el cuerpo de las mujeres y en su habilidad para procrear o la carencia de ella.

“Desde esta mirada, en la esterilidad siempre la culpable es la mujer y, por el contrario, si se embaraza y no lo quiere tener también es su responsabilidad. Nunca está acompañada por el varón. Hay que cambiar la visión, porque el proceso reproductivo es de a dos”, fundamentó.

Una de las soluciones es comenzar a ver la consulta de salud sexual como una actividad que se realiza en conjunto sin importar el género, orientación o número de integrantes de la relación. De esta forma, se podrá llegar a un mejor acuerdo en los métodos de anticoncepción y prevención de enfermedades de transmisión sexual.

“Cuando un paciente desarrolla una ITS tenemos que perseguir al otro o los otros integrantes para que se hagan el tratamiento. Y es algo de lo que hay que estar muy atentos, porque algunas son de tratamiento rápido, pero otras no se curan nunca”, explicó la jefa del Programa Salud Sexual y Reproductiva.

Entre las enfermedades más frecuentes que llegan a los consultorios puntanos están la gardnerella, una bacteria que si bien afecta más a mujeres, también puede infectar a hombres; el virus del papiloma humano, comúnmente conocido como HPV, y el herpes.

Otras dos que se “han recrudecido en los últimos años”, según Bertazzo, son la gonorrea y la sífilis. Se trata de enfermedades que están hace años entre las civilizaciones porque no generan inmunidad.

“Todos deberían respetar la ley, por eso hablar de ‘centros amigables’ es una discriminacion positiva. Si yo voy a un centro de salud y no me atienden, me tratan mal o me quiero hacer una IVE y me dicen asesina, obvio que no es amigable. Es algo que no tendría que suceder. Soy una convencida de que no debería haber centros amigables, sino que todos deberíamos serlo, darle participación a la gente y respetar las leyes”, reflexionó Bertazzo.