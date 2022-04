Subastarán la camiseta de "la mano de Dios" en Londres

La camiseta que lució Diego Armando Maradona en el mítico partido que la Argentina le ganó a Inglaterra en el Mundial de México 1986, en poder del exfutbolista británico Steve Hodge, será subastada entre el 20 de abril y 4 de mayo por su dueño en Londres, en una suma que partirá de los 5.300.000 dólares (4 millones de libras), según reveló este miércoles el diario británico "The Guardian".



"Soy el orgulloso propietario de esta prenda desde hace más de 35 años, desde que Diego y yo nos intercambiamos las camisetas en el túnel después del famoso partido", dijo Hodge, y agregó: "Fue un privilegio absoluto haber jugado contra uno de los más grandes y magníficos jugadores de fútbol de todos los tiempos" .



El exfutbolista británico aseguró que "la camiseta de 'la mano de Dios' tiene un profundo significado cultural para el mundo del fútbol, el pueblo de Argentina y el pueblo de Inglaterra, y estoy seguro de que el nuevo propietario se sentirá inmensamente orgulloso de poseer la camiseta de fútbol más icónica del mundo".



Por su parte, Brham Wachter, directivo de la casa de subastas Sotheby's, donde se rematará la camiseta, sostuvo que "esta es una camiseta histórica porque es la del gol de 'la mano de Dios', algo que marca un momento singular no solo en la historia del deporte sino en la historia del siglo XX".



Según las estimaciones, se espera que la camiseta de Maradona desafíe a la camiseta de los Yankees de Babe Ruth como la "más cara vendida en una subasta", con el récord actual de US$ 5,64 millones.



Es la primera vez que la camiseta sale al mercado, después de haber estado expuesta en el Museo Nacional del Fútbol de Mánchester.



