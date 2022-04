Insisten en vacunar a los menores de doce años

El Ministerio de Salud de San Luis realizó ayer de 9 a 15 en el Polideportivo Municipal un nuevo operativo de "Súper Vacunación" contra la COVID-19, destinado a chicos de 5 a 11 años para iniciar y completar esquemas de inoculación.

"Es un operativo hecho para los niños. Tenemos los de 5 a 11 años que no se han puesto ninguna dosis, por lo tanto estamos aplicando primeros componentes con Pfizer pediátrica, que nos llegaron la semana pasada", contó Elizabeth Martínez, quien está a cargo del Centro de Vacunación del Polideportivo Municipal Puente Blanco.

Al mediodía, una mayor cantidad de padres, madres e hijos se acercó al centro de vacunación de la capital después de que los chicos salieran de la escuela. Algunos niños tenían miedo dado que ya se habían colocado la primera dosis y no querían repetir la experiencia, pero con el buen trato de los vacunadores y la paciencia de padres y madres lograban inocularlos.

"Vine a vacunar a mis dos hijas, la mayor tiene 9 y ya tiene la primera dosis; y la menor tiene 6 años. Las traje porque ahora que van al colegio necesitan estar protegidas con la vacuna", contó Cintia Arrieta, quien llevó a sus hijas Jazmín y Pía.

Martínez, quien también es coordinadora de Enfermería de Atención Primaria de la Salud, afirmó: "Aparte tenemos la segunda dosis para aquellos niños que no hemos podido vacunar en las escuelas por algún motivo, porque no se han firmado las autorizaciones o porque han faltado. En este caso, la segunda dosis es de Sinopharm para niños de 3 a 11 años que habíamos empezado el esquema el año pasado cuando salimos a las escuelas a partir de septiembre y octubre. Vacunamos en marzo también, pero nos quedaban niños que no los hemos inmunizado, entonces los hemos convocado para que asistan acá al Polideportivo".

Abigail Morales tiene 10 años y ayer fue a colocarse la segunda dosis contra el coronavirus. Hace un mes recibió el primer componente y contó que le dolió, pero esta vez iba sin miedo a vacunarse de nuevo.

"Mi hija tiene 5 años, en noviembre se dio la primera dosis y ahora venimos a darle la segunda para que tenga la protección por futuros contagios, aunque como todos estamos vacunados han disminuido muchísimo las infecciones", contó Nancy Richmond, mientras convencía a su hija Pilar de que la vacuna no le dolería.

Martínez indicó que posiblemente el martes que viene repitan el operativo. "La convocatoria era de 3.500 niños, pero no se han acercado todos los que pretendíamos que vinieran. Igualmente vamos a seguir abriendo estas oportunidades para que puedan acercarse", expresó.

