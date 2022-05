Familiares de Johana Morán dijeron que la veían golpeada

Según familiares, amigas y compañeras de trabajo, Johana del Valle Morán era muy reservada y no contaba mucho sobre su vida privada. Pero a pesar de que no comentaba nada de lo que vivía puertas adentro de su casa, sus allegados podían intuir que Flavio Gastón Heredia, su pareja, la golpeaba. En la audiencia de este martes, ante la Cámara del Crimen 2, María Graciela Godoy y Norma Godoy, madre y tía de la víctima, aseguraron que en más de una oportunidad la vieron con lesiones y moretones, sobre todo en su rostro.

La mamá dijo que su hija no le contaba si tenía problemas con Heredia. Recordó que Johana siempre la iba a visitar y que en ocasiones dejaba de hacerlo e incluso no le contestaba el celular, así que mandaba a su hijo a la casa de Johana y ella le decía que estaba bien, que no había respondido porque se le había roto el celular y que no iba a ver a su madre porque estaba enferma. “A veces decía que le dolía el estómago y otras veces la muela, y que tenía la cara hinchada”, recordó.

Señaló que así como dejaba de ir a visitarla a ella también dejaba de ir a trabajar y presentaba certificados médicos de hasta por 15 días. Dijo que a esos certificados su hija le decía que se los conseguía Heredia a través de un conocido o familiar de él. También que ella no tenía mucha relación con su yerno, aunque lo describió como una persona controladora con su hija y que nunca imaginó “que la tenía como presa”.

Mencionó luego que ella sospechaba que Johana era golpeada y que en varias ocasiones le preguntó a su nieta si Heredia le pegaba a su mamá, pero la pequeña contestaba que no.

A su turno, Norma Godoy relató que ella solía cuidar a la hija de Johana durante los fines de semana. Dijo que empezó a sospechar que su sobrina estaba mal y notaba que él no la dejaba sola ni un segundo, como controlándola. Recordó que tras insistirle en varias oportunidades para que le contara si él la maltrataba, su sobrina le confió que sí, pero le pidió que no se lo dijera a nadie.

Refirió que ella le brindó su apoyo y le dijo que debía pedir ayuda e irse de la casa, pero Johana le aseguró que si lo hacía “él la iba a sacar de donde sea” y no la iba a dejar vivir tranquila. Le comentó que le tenía miedo a Heredia y que él tenía un revólver en su mesa de luz.

En el mismo sentido declararon Jésica Fernández y Mabel Becerra, amigas de Johana, y Érica y Axel Morán, sus hermanos.

Coincidieron en que la mujer solía andar con moretones visibles, que Heredia la controlaba, que por momentos ella quedaba incomunicada y que cada día la notaban más cambiada, para mal.

En la audiencia también declaró Carla Daniela Rodríguez, bioquímica de la Policía, que procesó las muestras de dermotest realizadas al acusado y las muestras de sangre tomadas en la escena del hecho; en las prendas de la pareja y las halladas en la camioneta de Heredia. También dieron su testimonio la subcomisario Inés Sosa, quien realizó el allanamiento en el domicilio de Morán y Heredia, ubicado en el barrio Virgen de Luján, el subcomisario Víctor Cornejo, quien tomó declaraciones a testigos y participó de la detención de Heredia, el subcomisario Guillermo Becerra Tulián, quien peritó el revólver calibre 32 con el que Morán fue asesinada, Cynthya Teran, psicóloga que atendió a la hija de la víctima, un primo y un hermano del imputado y dos vecinos.

Este miércoles, a las 8:30, el tribunal, el fiscal de Cámara Fernando Rodríguez, la abogada María Elena Aparicio, quien representa a la familia de la víctima, y la abogada Yanina Tonetti, quien representa al acusado, a través del sistema Cisco Webex verán el registro de la entrevista en Cámara Gesell que le realizaron a la hija de Morán. Está previsto que a partir de las 9:30 declaren los últimos testigos, las partes brinden sus alegatos y luego el tribunal emita veredicto. Heredia enfrenta un pedido de condena a prisión perpetua por “Homicidio calificado por el vínculo, la alevosía, por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego”.