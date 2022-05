"Con este grupo, que las cosas salgan bien es una consecuencia"

Con la claridad que solo da la experiencia, Gustavo Acosta analizó la gran serie que realizó GEPU frente a Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero, que lo depositó en los cuartos de final de la Liga Federal de Básquet, un paso más cerca del sueño del ascenso.

La victoria fue 2-0, con un trabajoso partido en San Luis que le permite al "Lobo" comenzar a pensar en el nuevo rival, Club Atlético Talleres de Tafí Viejo de la provincia de Tucumán, por los cuartos de final de la conferencia.

"La serie arrancó de manera atípica, porque no es la realidad esto de ir, jugar de visitante y sacar 35 puntos de ventaja como supimos tener en algún pasaje del partido; si bien el equipo lo generó, no es normal esa diferencia en esta instancia. Estábamos esperando que ellos vinieran con una reacción como la que tuvieron anoche (por el jueves). Por suerte pudimos controlarlos y plasmar nuestra idea de juego y pasar la serie", describió Acosta.

El encuentro en el "Emilio Perazzo" fue excesivamente parejo hasta la primera mitad, que terminó 40-39 a favor de los puntanos. Ya en el tercer cuarto los sanluiseños pudieron quebrantar definitivamente la resistencia de los santiagueños y tomaron distancia en el marcador, que terminó en un contundente 94 a 76.

El torneo entrega dos ascensos a la segunda categoría a los ganadores de cada conferencia.

En la comparativa fue un encuentro bastante equilibrado: GEPU anotó 32 de los 63 tiros de campo que tomó (51%, 21 simples/23 dobles/9 triples), mientras que su rival encestó 27 de 61 (44%, 13/18/9).

El partido demandó mucho de Acosta. El rival propuso un juego físico y el pívot se puso el overol. Fue el goleador del partido de vuelta con 22 puntos y una planilla que se completó con 4 rebotes y 1 asistencia, en 31:30 en cancha.

El "Lobo" puntano tiene hasta hoy 19 victorias en 20 presentaciones y, visto desde esta perspectiva, está a seis victorias en nueve partidos posibles de lograr el objetivo primordial del ascenso a la Liga Argentina, la segunda categoría del básquet nacional.

Pensar en llegar es inevitable, pero para Gustavo la fórmula sigue siendo no levantar demasiado la mirada: "Es casi imposible no pensar en el objetivo que nos trazamos, pero tenemos que ser conscientes de que no será fácil. Fuimos cien equipos los que arrancamos queriendo lo mismo. Hay que estar tranquilos y pensar en un partido a la vez, como siempre lo hicimos, e ir haciendo lo mejor que se pueda. Después el torneo nos va a poner donde nos merecemos estar. Tenemos que ir de a poco, y ahora toca recuperar el físico y empezar a prepararnos para el próximo partido".

El "Lobo" no tiene la certeza de que vaya a lograr el objetivo; en cambio, sí tiene aspectos tangibles en los que se puede fiar. "La confianza nos la da en todo momento el grupo que hemos conseguido armar. La calidad de jugadores que hay adentro de la cancha, la calidad de personas que hay fuera de ella; eso nos genera la expectativa, porque todos estamos muy comprometidos. El 'Lobo' (Gustavo Fernández, el DT) de afuera te inspira, todo el cuerpo técnico en realidad. Los dirigentes que nos acompañan. Lo mejor con lo que contamos es con todos nosotros, y que se vayan dando las cosas es una consecuencia. En eso nos tenemos que apoyar para creer que podemos lograr este sueño, que es de todos", detalló Gustavo.

Lo que viene para GEPU será Talleres de Tafí Viejo, que barrió en dos partidos a Riojano para acceder a cuartos. El primer partido será en Tucumán y luego la serie se mudará a San Luis.

Todavía no llegó la etapa de estudio del rival, pero Acosta por experiencia tiene una idea de qué partido se pueden llegar a encontrar: "Si yo fuera técnico y tuviera que enfrentar a GEPU, trataría de bajarle el ritmo de juego y proponer algo mucho más estático, que es en definitiva lo que suelen hacer los equipos que enfrentamos. Pero por más que en esta serie no hubo casi el juego veloz que nos gusta, supimos adaptarnos y manejarlo bien".

Por último, el gran referente del plantel se refirió al contagio que produjo en la gente. "Ver la cancha como estaba en el último partido nos genera muchas cosas lindas. Es muy lindo que la gente acompañe y que se enchufe ya, porque estos torneos son cortos y te quedás con ganas de más como público. Ojalá que el próximo partido se llene de familias para alentarnos", cerró Gustavo.

La ilusión se apodera de todos los fanáticos del "Lobo", el equipo que tiene un líder con los pies en la tierra, con la mente bien fría y el corazón bien caliente, como es Acosta.

Redacción/MGE