En algunos negocios de la capital el kilo de pan cuesta $300

En la ciudad de San Luis el precio del kilo de pan volvió a sufrir aumentos. Desde la semana pasada en algunos locales ya roza los $300. Según indicó el presidente de la Cámara de Panaderos, Juan Calderón, en lo que va de 2022 ya subió en algunos casos un 100 por ciento, "teniendo en cuenta que el año pasado el precio estaba rondando los $140”.

En los locales aseguran que los valores de venta al público están directamente relacionados a las materias primas que se necesitan en la elaboración. “Desde la semana pasada el presidente de Faipa (Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines) ya comunicó que había que ajustar los valores según los costos de cada región. Por ejemplo, en Mendoza el kilo ya está en $320”, apuntó Calderón.

En una tradicional panadería de avenida Illia, la remarcación, que se dio el viernes de la semana pasada, fue de un 7,5%. “Pasamos de $265 a $285 en el pan común”, confirmó Estela, encargada de caja del negocio.

La semana pasada se registraron aumentos de hasta el 18% en algunos locales.

En la Cámara de Panaderos aducen que las subas se verifican a causa de los aumentos constantes en los precios de las materias primas, como harina, grasa, aceite, huevos y margarina. “La bolsa de harina prácticamente no tiene precio, si es que se consigue. Los molinos recién informan el valor al momento de la descarga”, indicó Calderón y agregó: “El último precio con el que me bajaron las bolsas de harina fue de $2.200”.

En relación a los distintos valores que se pueden encontrar en los locales, Calderón indicó que “depende de la calidad del pan y de cómo hacen los costos en cada panadería. En estos momentos no les pedimos decir a cuánto poner el kilo, pero si quieren trabajar a pérdida, que lo hagan”, indicó. “En mi panadería el pan se vende a $260 desde la semana pasada; antes el valor era de $220”, agregó.

Algunos comercios de la ciudad de San Luis todavía no han remarcado los precios, pero reconocieron que la suba es "inminente". En una panadería ubicada en la esquina de Tomás Jofré y Caseros ayer el kilo se conseguía a $220. “Todavía no lo hemos subido, seguramente la semana que viene tendremos que remarcar porque si no no vamos a poder reabastecernos de materia prima para seguir produciendo”, indicó Patricia, encargada del comercio.

Calderón indicó que pese al fideicomiso que subsidia el precio de la bolsa de harina, los molinos venden según la cotización del trigo en la bolsa de comercio. "Entonces todos los días se modifica”, afirmó.

Además, dijo que el dinero del subsidio que gira a los molinos el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino solo llega a una porción de los establecimientos que hay en el país. “La plata que gira la Secretaría de Comercio cubre el 17% de la demanda de los panaderos de Argentina. A San Luis la harina subsidiada no llega”, afirmó.

