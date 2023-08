El kilo de pan más barato hoy cuesta 500 pesos, pero esperan más subas

Debido a la complicada situación económica que atraviesa Argentina desde hace varios meses, sumada a la última devaluación, el precio del kilo de pan en la ciudad parece no encontrar un valor estable: ya registraron incrementos, supera los $500 y esperan nuevas subas para las próximas semanas.

El presidente de la Cámara de Panaderos de Villa Mercedes, Maximiliano David Viale, mencionó que la dificultad de fijar un monto reside en el costo de los insumos que utilizan para la elaboración. “La realidad es que no hay precio, no podemos poner uno porque las materias primas no paran de aumentar y creo que esto es algo que va a suceder hasta que no se estabilice el país; todos los días, o cada dos o tres, ya recibimos nuevas subas”, expresó y añadió: "Hay algunos comerciantes que piensan que el kilo de pan debería estar en $800, otros que tendría que estar en $700, otros creen que a $500 está bien, otros a $600, y así. Cada uno está eligiendo y considerando lo que cree que les da ganancia de acuerdo a su situación particular".

El propietario de una tradicional panadería del centro, Fernando Closa, dijo que la situación para el rubro es incierta. Explicó que la harina, luego de las elecciones, subió un 10% y las más refinadas, un 20%. "El precio del kilo de pan estaba acá a $680, pasó a valer $750 y alguno especial a $780; teniendo en cuenta que estamos en una zona céntrica. Venía aumentando entre un 5% y 10%, y ahora se aceleró un poco. Se espera que pueda haber alguna otra suba más el mes que viene, de un 8% o 10%, posiblemente", manifestó.

Para Natalia Vílchez, trabajadora de la Cooperativa 20 de Julio, la situación es un tanto triste y no les quedó otra opción que subir el valor ya que la bolsa de harina incrementó unos $1.000.

"Tratamos de entender a la sociedad y a la gente, hacemos el esfuerzo para que no sea tanto el aumento de los precios. En nuestro caso el de tira quedó a $500 y el de manteca se fue a $600; para el primero fueron $20 y $40 el segundo", señaló la mujer.

Vílchez añadió que, para amortiguar un poco el impacto en el cambio de los valores, decidieron hacer un descuento mayor para aquellas personas que compran de manera mayorista como, por ejemplo, negocios barriales, a los que les hacían un 25% de bonificación y pasaron a un 30%.

Como consecuencia esperable, el incremento también se vio reflejado en el resto de los panificados. "Una rasqueta hoy en día está a $140 la de grasa y la de hojaldre a $150, el corderito quedó a $180, por ejemplo, los cien gramos de bizcochos salados están en $180 y los dulces $220", dijo la trabajadora.

Otra de las materias primas que más subas ha registrado, según la integrante de la cooperativa, son los huevos, lo que hizo que las facturas sufran un aumento mayor: la docena pasó de $1.600 a $2.000 en los últimos días.

Redacción/MGE