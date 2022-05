"Queremos que nuestro hijo tenga la libertad de ser quien quiera ser"

Los hogares tienen dos tipos de temperatura. La que depende de la estufa o aire acondicionado y la otra, más intangible, incuantificable. Hogares cálidos, donde uno percibe al entrar que quienes viven allí se acompañan y quieren incondicionalmente. El pequeño departamento que comparten Cynthya Terán y Pablo Ramírez en la ciudad capital desbordaba de esa energía. Hace tres años y medio son pareja, y están a pocos días de que Bautista Jeremías cumpla cinco meses en el vientre de la mujer. No son una pareja según los cánones de una normalidad que no existe, convencional. El padre es varón trans y Bautista fue gestado por fertilización asistida.

Si bien la pareja admitió que no tuvieron muchas dificultades para buscar a su hijo, no quiere decir que no hayan existido. Ellos pudieron realizar el tratamiento, que fue cubierto por Dosep (ambos trabajan en distintas áreas del gobierno provincial) en dos tramos, en diciembre y febrero pasados, con el doctor cordobés Natalio Kuperman. Intentaron hallar, sin éxito, un profesional de San Luis.

"La verdad es que no tienen perspectiva de diversidad sexual", apuntó Pablo. Al momento de llenar los formularios para el tratamiento, al varón le solicitaron un espermograma en una oportunidad, mientras que en otro caso, rellenaron su solicitud con la frase "hombre trans (mujer)". Hace pocos días cumplió 10 años la Ley de Identidad de Género en el país, que, entre otros puntos, establece que las personas tienen derecho a ser tratadas de acuerdo a su identidad y en particular, a ser identificadas de ese modo en los instrumentos que las acrediten.

"Mi derecho a ser reconocido fue vulnerado y por esa cuestión seguimos hasta que llegamos a un médico que realmente tenía la perspectiva, de no asombrarse de que hay diversidades que queremos dar estos pasos y queremos tener una familia", recordó.

Sin ánimos de destacarlo como un logro o triunfo, ellos creen ser la primera pareja de la provincia que tendrá un hijo con fertilización asistida, donde uno de los padres es una persona trans. "Conozco a algunas personas que antes de su transición han sido padres o madres. Afuera sí tenemos varios referentes, de que han gestado varones trans o han dado su óvulo para que su pareja cis pueda gestar", marcó Pablo.

Cynthya, quien es psicóloga y trabaja en el Centro de Atención a la Víctima, administra una página de Instagram donde da consejos de salud emocional e hizo público hace pocos días el embarazo, del que ya tenían conocimiento sus afectos más cercanos. "Se acercaron un montón de personas a preguntar cómo hacer o cómo son las dificultades, para dar también ese paso y agrandar la familia", detalló el padre.

La mujer recordó, con los ojos brillosos, cómo lo conoció a Pablo: una fiesta de cumpleaños dio paso a entrenar juntos (o hacerse la que entrenaba, según admitió) y de la amistad pasaron al amor y la convivencia, casi sin escalas. "Al principio para mí fue bastante difícil reconocer y aceptar lo que me estaba pasando, que me había enamorado de un chico trans; con muchísimos miedos, dudas y preguntas, no sobre mí ni mis sentimientos hacia él, sino del qué dirán", recordó.

Desde su lugar de psicóloga marcó que siempre situaciones así se sienten "más livianas" cuando se ven desde afuera. "Pero cuando te toca desde adentro, por ahí surgen estos cuestionamientos. Hablé con mi familia y ahí entendí que mis papás, con sesenta años, lo tenían más claro de lo que lo tenía yo, de decirme 'Cynthya, ¿nosotros qué esperamos? Que seas feliz, que tengas una relación sana y con libertad, que no la has tenido'". A partir de entonces todo fluyó más naturalmente y tras la convivencia empezó la idea de aumentar la familia (tienen además dos gatas negras, siempre presentes en la casa).

Pablo fue la primera persona trans en el sistema público provincial en realizarse una mastectomía subcutánea, que consiste en la extirpación de mamas, con el fin de acercarse más a su identidad, en febrero de 2017. Desde que supo que se identificaba como hombre, el sueño de una familia propia nunca lo dejó, a pesar de la discriminación y los prejuicios con los que aún se encuentra.

"La verdad que antes de la transición tenía por seguro que tener una familia era un paso importante y que quería tenerla en algún momento. Lo que socialmente nos pasa a las personas LGBT es que es muy difícil que podamos proyectar eso. Generalmente hay una imposición, una estigmatización de nosotros, de que pareciera que vamos a morir solos, tristes y que no vamos a poder tener este paso, alguien que nos ame", resumió. Cynthya cambió eso.

"La verdad, por suerte, tenemos muchas más políticas inclusivas en la provincia y no solamente en esto de la familia, sino de poder tener un trabajo, un acceso a la salud, de poder estar en una sociedad en la que podamos encontrarnos, de poder elegirnos sin más", dijo en un tono más positivo el futuro padre, quien trabaja en la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, acompañando a niños y adolescentes que inician su transición.

"Queremos que pueda vivir como muchas diversidades no hemos podido. Confío mucho en ese cambio cultural y social para que él realmente tenga la libertad de ser quien quiera ser y que sea feliz como quiera", resumió Pablo. "Para mí, la respuesta es el amor, que sea el amor el que venza los miedos y el odio, y entender que desde el amor son todas las construcciones y elecciones que hacemos. Somos dos personas que amamos mucho nuestra vida y a nuestra familia, y queremos eso para Bautista, todo el amor que podamos darle", apuntó Cynthya.

Tras la entrevista, la pareja trajo una caja con la ropa con la que esperan a su hijo, que tiene fecha estimada de nacimiento para mediados de octubre. Se los notaba algo nerviosos, pero sobre todo felices. Durante la nota, se siguieron con la mirada y se acompañaron con apretones de manos en los momentos más difíciles que les tocó contar de su historia. Una historia que ahora será de a tres, de una familia nueva, con amor incondicional, en un hogar cálido.

Redacción / NTV